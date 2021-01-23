Сотрудница полиции раздает маски участникам несанкционированной акции в центре Москвы

Митингующие спешно разбирают средства защиты от коронавируса. Фото: RUPTLY

Сотрудники полиции стали раздавать участникам митинга в Москве медицинские маски. Это самый красивый и правильный шаг, который сотрудники полиции придумали еще во время протестов против поправок в Конституцию. Тогда было сделано все, чтобы молодежь не принесла с митинга родителям опасное заболевание.

Вот и сейчас в центре Москвы молоденькая сотрудница полиции с русой косой раздает медицинские маски. Она больше похожа на снегурочку с мешком подарков, которая отбилась в толпе от Деда Мороза.

- Уважаемые граждане, соблюдайте дистанцию, берегите свое здоровье и берите, пожалуйста, масочки. Не хотите, не носите. Возьмите домой, - предлагает участникам несанкционированной акции девушка.

Ребята окружили симпатичного полицейского. Смотрят с интересом, смеются, но маски берут. Кто для себя, а кто для близких и родственников.

- Не берите у нее маски, это значит, что она сделала вас рабами, - вмешивается в разговор строгая пожилая дама в причудливой шляпке, как у Арлекино.

Ребята в испуге шарахаются от городской сумасшедшей в сторону.

Напомним, впервые сотрудники полиции стали раздавать медицинские маски в июле прошлого года. Журналисты "КП" нашли тогда "Самого мимимишного полицейского" Москвы - старшего сержанта полиции Ирину Бодрову, которая смогла обезоружить участников пикета своей добротой. Симпатичная девушка раздавала маски и просила соблюдать граждан безопасную дистанцию.

В тот день журналисты переключили свое внимание с буйных оппозиционеров на стройную девушку. Она и стала символом той незаконной акции.