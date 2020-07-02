Фото без маски: раскрыта личность "мимишной девушки-полицейского", прославившейся после митинга в Москве

Об этой истории, что произошла в последний день Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию на Пушкинской площади, говорят почти все. Оказывается, можно без всяких спецсредств обезоружить несанкционированный митинг: достаточно проявить немного смекалки, уважения и доброты.

Итак, вечером 1 июля на Пушкинской площади собралась толпа. Ну как толпа? Человек 200 вместе с журналистами было. Отдельные, хорошо знакомые столичной полиции личности стали буянить. И тут появилась милая девушка - старший сержант полиции. Она уверенно ходила среди собравшихся и вежливо просила принять из ее рук медицинские "масочки". Через несколько минут девушка в форме собрала на себе все внимание СМИ.

Журналистам было уже не до митинга. Бузотеры, не выдержав такой конкуренции, начали растворяться на глазах. А девушку с "масочками" сразу окрестили "самым мимимишным полицейским Москвы".

"Комсомолка" нашла эту мимимишную героиню. Итак, знакомьтесь: старший сержант полиции Ирина Бодрова. Служит во 2-ом Оперативном полку столичной полиции.

По словам Ирины, маски у нее на митинге брали с готовностью. Еще бы, такой милый "распространитель":

- Думаю, что смысл работы полицейского в том и состоит, чтобы помогать людям, - считает девушка.

"Комсомолка" попросила Ирину прислать свою фотографию "вживую" - без маски и не при исполнении. Публикуем фото "самого мимимишного полицейского" столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788170" frameborder="0"></iframe> Девушка из полиции раздает маски на Пушкинской площади в Москве.

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