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МВД России пообещало дать правовую оценку всем провокациям на незаконных акциях

Попытки провести несогласованный акции и провокации будут расценивать как угрозу общественному порядку
Ксения АНУФРИЕВА
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МВД России пообещало дать правовую оценку всем провокациям на незаконных акциях

МВД России пообещало дать правовую оценку всем провокациям на незаконных акциях

Фото: Артем КИЛЬКИН

Правоохранители дадут правовую оценку всем фактам провокационных действий, которые совершились на незаконных акциях протеста в России. Об этом в интервью агентству ТАСС в субботу, 23 января, сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк.

- МВД предупреждает жителей страны, которые планируют принять участие в несанкционированных акциях, что каждый факт провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые осуществляют охрану общественного порядка, или же неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку, - подчеркнула представитель ведомства.

Напомним, сторонники арестованного Алексея Навального распространили призывы провести несанкционированные акции протеста в России 23 января. Правоохранительные органы в связи с этим неоднократно предупреждали об ответственности за участие в подобных мероприятиях. Они подчеркивали, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и провокации участников незаконных акций будут расцениваться как угроза общественному порядку.

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