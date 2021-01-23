Антон Шипулин: Я не вижу ротации, которая могла бы сделать нашу сборную конкурентоспособной

Антон Шипулин в 2018 году завершил спортивную карьеру и начал политическую Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Российский биатлонист Александр Логинов в пятницу одержал свою первую индивидуальную победу на этапе Кубка мира в этом сезоне (до этого была лишь победа в эстафете). Мы позвонили его старшему товарищу по сборной, а ныне депутату Госдумы Антону Шипулину.

- Антон, мы вас поздравляем с победой Логинова!

- Спасибо. Я тоже поздравляю вас и всю Россию, потому что победа долгожданная. Победа такая, можно сказать, морально вымученная и вчера, конечно, было очень здорово. Очень много эмоций. Мы видели, что Саша обрел нужные кондиции, сделал просто свою работу, как он умеет.

- Он нам напомнил Антона Шипулина, по своей стилистике, что ли, по хватке, по настрою.

- Индивидуальная гонка - это такой очень интересный вид в биатлоне и здесь, конечно, самое главное - большая концентрация при стрельбе. Саша вчера был, мне кажется, абсолютно спокоен на рубежах. Мы видели, что у него там один или два даже габарита прошли, один точно. Немножко удача, конечно, была на его стороне. Ну, непросто бегать в Антерсельве. Я сам по себе знаю, что здесь дополнительно вмешивается еще гипоксия, так как вот этот стадион находится на высоте 1 600 метров на уровне моря. Саша сумел совместить хорошую скорость и безошибочную стрельбу, так что победа абсолютно заслуженная. Еще раз поздравляю Александра, он большой молодец.

- Мы надеемся, что до чемпионата мира он не растеряет эту свою форму... Кстати, недавно Тарьй Бё сказал, что вот нам не хватает Шипулина, и попросил вас вернуться. Вы видели эту информацию?

- Видел, конечно, мне многие скидывали. Был приятно удивлен, потому что, когда тебя вспоминают сильные спортсмены, с которыми ты недавно бегал, то ты волей-неволей погружаешься в воспоминания… Поэтому спасибо соперникам!

- Нас тоже это немножечко так погрело, потому что норвежцы вечные наши соперники. Кстати, мы обратили внимание, как, особенно в лыжных гонках, норвежцы, французы и шведы работают одной командой. Иногда буквально перекрывают лыжню нашим спортсменам, давая возможность своему лидеру выйти в отрыв. Интересно, в биатлоне такая тактика возможна? Что-то за нашими биатлонистами мы такого давно не замечали…

- Возможно, бывает, конечно. Но сейчас у нас ситуация другая немножко. В нашей сборной нет достаточно много конкурентоспособных спортсменов, которые могли бы дойти до финиша все вместе. Вот совсем недавно мы с Николаем Кругловым вспоминали как, в масс-стартах по пять российских биатлонистов заезжали в десятку, тогда, конечно, была такая командная игра, когда каждый друг друга поддерживал, все немножечко играли на команду… Нужно понимать, что надо разбираться на финишном отрезке, а во время гонки, когда есть возможность друг другу помочь, можно раньше времени не вылезать вперед, закрыть коридор. Такая командная игра у нас была. Ну, норвежцы всегда славились своей очень конкурентной сборной, когда они могут в финишном протоколе быть на первых местах и вдвоем, и втроем, особенно в контактных гонках, поэтому у них больше шансов проявить эти навыки тактической борьбы. Я уверен, если бы у нас была такая ситуация, то ребята то же бы помогали друг другу.

- А почему у нас так мало конкурентоспособных спортсменов? Ведь Норвегия – очень маленькая страна. Может быть, просто у нас в загоне детский спорт?

- Ну, я думаю, что ворота в сборную открыты как никогда, проявляй себя, показывай результаты и тебя будут ставить в состав главной команды, на Кубке мира будут показывать. Но пока у нас молодежь не может себя показать, проявить. Видимо, у нас не очень правильно подобрана та система подготовки. Мы на юношеских, юниорских соревнованиях показываем очень хорошие результаты, но как выходим во взрослый спорт, у нас беда. Поэтому посмотрим. Я пока сейчас не вижу такой серьезной ротации, которая могла бы сделать сборную конкурентоспособной. Я помню, были ситуации, когда мы раньше под руководством Николая Петровича Лопухова бегали, и в масс-старт попадало по шесть человек, но приходилось одному откатываться, потому что по правилам выступать могли в масс-старте только по пять спортсменов от одной страны. Этого теперь очень сильно не хватает… Женщины в этом году больше обнадеживают. (Трое в индивидуальной гонке были в десятке.) Мы видим, как Миронова раскрывается. Мы видим, что есть потенциал, не хватает буквально немножко удачи. Кстати, чемпионат мира будет проходить на такой же высоте - в Словении - будут примерно похожие условия трассы, поэтому мы будем ждать медалей и от наших ребят, и от девчат. Это вполне реально, если они будут примерно в такой же форме.

- Латыпов на финише нашей недавней победной эстафеты обошел своего соперника буквально в финишном створе. Очень высокая мотивация, очень большая воля к победе. Вот это может помочь Эдуарду стать топ-спортсменом?

- Безусловно. Но если говорить про Латыпова, мы очень много зависим от головы. Что в лыжах, что в биатлоне. Порой, какие-то небольшие нюансы нам не дают прорваться и показывать свой результат. Безусловно, хорошие гонки придают уверенности в себе, они идут только в плюс. Мы видели, как Латыпов хорошо справлялся в нескольких гонках на финише, он всегда был сильным спортсменом, у него хорошая мышечная масса, генетически он очень сильный спортсмен. Он неплохо себя проявил на последнем этапе. Я думаю, что он скоро должен окончательно обрести уверенность и еще лучше раскрыться как финишер.

Сейчас очень важен каждый шаг перед чемпионатом мира. Важно, как будет работать команда, какой план подготовки выберет тренерский штаб, ну и самое важное, конечно, на чемпионате мира - успокоиться. На спортсменов, когда все от них ждут результатов, идет большое моральное давление. Поэтому я пожелаю успокоиться и тренерам, и спортсменам. Здесь нужно побольше абстрагироваться, многого уже перед чемпионатом они не сделают, небольшой штришок остался для того, чтобы хорошо себя показать на главном старте.

- Еще вопрос, касающийся командной тактики. Вот Логинов в этом году тренировался отдельно. Результаты он показывает. А Елисеев, который тоже тренировался не внутри команды, он не реализует свой потенциал. Так все-таки, что лучше - тренироваться в команде или индивидуально?

- Я бы не сказал, что Елисеев не реализует потенциал. Если сравнить с прошлым, с позапрошлым годом, мы видим, что он заметно поднялся. По крайней мере, это мое мнение. А индивидуальная подготовка - она не всегда в первое время проявляется. Индивидуальная подготовка хороша тем, что спортсмен может всегда послушать свой организм. А когда спортсмен начинает хорошо слышать себя, то идет какой-то прогресс, поэтому я уверен, что Елисееву это было на пользу. Я поддерживаю то, что он решил уйти на самоподготовку, вы видели, что сколько стартов он проявил себя и надеюсь, что дальше тренеры не будут его загонять в какие-то рамки, а дадут спокойно докататься, посмотреть, сравнить с прошлым катанием и уже делать выводы. Ничего страшного здесь нет, когда спортсмены просят о самоподготовке. Я, наоборот, приверженец того, что спортсмены одинаковые не бывают – все отличаются и психологически, и физиологически, и им надо давать больше самостоятельности. Тем более, когда человек уже много лет в команде, тем более, когда уже не юниорский возраст, то нужно давать шанс спортсменам поизучать себя.

- А еще, нам кажется, что слишком часто меняют тренеров в сборной…

- Да, конечно, это очень важно, когда есть некий баланс в команде, когда спортсмены очень хорошо общаются и с тренерами, и с сервис-бригадой. Должна быть некая большая семья. Могу сказать, что у меня в последнее время там с Крючковым, с Гербуловым была семья. Мы хорошо общались, мы друг другу доверяли… Я вспоминаю те моменты, когда был Аликин. Это тоже была большая семья. Он был как папа, горой за спортсменов, не позволял лишнего и тогда была, конечно, очень сильная команда. А сейчас, к сожалению, я пока такого не вижу… Хотелось бы пожелать нашей сборной воссоединиться. Мы видим, что и норвежцы, и спортсмены других сборных хорошо друг с другом взаимодействуют, видна у них вот такая идиллия, у нас, к сожалению, пока такой идиллии не видно…

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия), 22 января

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км, четыре огневых рубежа. 1. Александр Логинов (Россия) – 48.41,8 (0 штрафных минут). 2. Стурла Лаграйд (Норвегия) – отставание 58,5 (2). 3. Кентен Фийон Майе (Франция) – + 1.10,6 (2)… 14. Евгений Гараничев – + 2.11,2 (2)… 50. Эдуард Латыпов – + 4.37,9 (4). 51. Антон Бабиков – + 4.57,6 (3)… 65. Кирилл Стрельцов – + 6.05,7 (5)… 91. Илья Гаврилов (все – Россия) – + 10.47,4 (5).

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 42.29,3 (1 штрафная минута). 2. Юлия Джима (Украина) – отставание 43,7 (0). 3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – + 1.04,0 (1)… 6. Евгения Павлова – + 1.49,1 (2). 7. Светлана Миронова – + 1.51,3 (2)… 9. Ульяна Кайшева – + 1.55,6 (2)… 14. Лариса Куклина – + 2.46,0 (1)… 54. Татьяна Акимова – + 5.39,6 (5)… 65. Ирина Казакевич (все – Россия) – + 6.41,4 (6).