"Я хотел, чтобы отец это видел". Логинов не смог сдержать слез, выиграв первую гонку после смерти папы

Александр Логинов победил на этапе Кубка мира в Антхольце. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 22 января, в итальянском Антхольце лидер сборной России по биатлону Александр Логинов одержал победу на этапе Кубка мира, став первым в индивидуальной гонке на 20 километров. Победа далась не без драмы - наш спортсмен, уходя с последнего рубежа, который он отстрелял чисто, упал, сломал палку. 200 метров проехал с одной палкой. Но все-таки финишировал, опередив почти на минуту соперника из сборной Норвегии.

Для всей сборной России победа Логинова - первая в индивидуальных гонках с февраля 2020 года. Тогда он же в этом же месте одержал победу на этапе чемпионате мира в спринте. Причем, спустя несколько дней после того успеха Логинов стал жертвой полицейской облавы по допинг-обвинениям, которые не получили подтверждения до сих пор.

Однако же, после того, как русский биатлонист одержал победу, то на церемонии награждения, он не смог сдержать эмоций. Не особо разговорчивый и железный Логинов - заплакал. Для него победа в Италии - личное дело, ведь этот выигрыш для него первый после смерти папы.

- Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Думаю, он очень рад этой победе. Я прошу прощения, честно, - сказал Логинов в интервью для телеканала "Матч ТВ".

Но вместе с тем, Александр вспомнил, когда одерживал такую же победу, как сегодня:

- Я выиграл на «Ижевской винтовке» три года назад с четырьмя нулями. Думаю, зрители понимают сложившуюся ситуацию. Надеюсь, им доставляет радость то, как стараются организаторы для проведения соревнований, - отметил лидер нашей сборной.

Завтра, 23 января, в Италии пройдут две гонки. Мужчины пробегут эстафету, а женщины выйдут на масс-старт. На следующий день они поменяются видами программы. На этом этап в Антхольце завершится. И до 10 февраля биатлонисты будут предоставлены себе - именно в этот день начнется чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке.