Коньки или лыжи: врач рассказал, какой зимний вид спорта полезней

Семейная прогулка на лыжах по зимнему лесу - отличный заряд здоровья. Фото: Shutterstock

После прошлой бесснежной зимы какое удовольствие рассекать лед коньком или гонять на лыжах в парке или на подмосковном склоне! Тем более, что это не только приятно, но и полезно. А что все-таки предпочтительнее для здоровья – лыжи или коньки? С таким вопросом мы обратились к заведующему кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им Сеченова, д.м.н., профессору Евгению Ачкасову.

По словам нашего эксперта, оба эти вида спорта даже на любительском уровне могут принести много пользы. Если кататься правильно, то есть без падений и травм, они дают нагрузку мышцам, укрепляют их, улучшают физическую форму и усиливают иммунитет.

По мнению профессора Ачкасова, полезнее все-таки лыжи. Почему? Разбираемся.

Pаведующbq кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им Сеченова, д.м.н., профессор Евгениq Ачкасов. Фото: Личный архив

1. Большая физическая нагрузка

Думаю, все представляют, как выглядят городские катки, особенно в выходные дни. Разновозрастная группа скользит по кругу, медленно и печально (иногда весело, но все равно не быстро). Несомненно, и такое катание тоже полезно для здоровья, но, как говорит наш эксперт, существенной физической нагрузки оно не дает. И совсем другая история с лыжами.

- Катаясь на лыжах, мы задействуем большее количество мышц, - говорит Евгений Ачкасов. - Не только ног, как на коньках, но и пояса, спины, плеч, рук. Поскольку на лыжне мы чувствуем себя намного более свободно, то и нагрузки можем себе давать намного большие, нам никто не мешает ехать быстрее, отталкиваться палками сильнее.

Получаемые при катании нагрузки, по словам нашего эксперта, укрепляют не только мышцы рук и ног, но сердечную мышцу, а также дополнительно тренируют дыхательную систему. Поскольку лыжные нагрузки на организм больше, значит, и эти эффекты от лыж тоже ощутимее.

2. Благоприятнее для суставов

Если суставы здоровы, то, как говорит Евгений Ачкасов, любая физическая активность полезна: и лыжи, и коньки.

- Если у человека проблемы с суставами, я бы рекомендовал лыжи, - говорит Евгений Евгеньевич. - Потому что на лыжах нагрузка распределяется - опора ведь идет и на палки, поэтому нижние конечности и суставы будут разгружаться. На коньках этого, конечно, нет. Но коньки более благоприятны чем, например, простой бег. Потому что при беге есть ударная нагрузка на суставы, что не очень полезно. При скольжении на коньках это выражено в меньшей степени.

Точно также и с проблемной спиной: при грыжах позвоночника Евгений Ачкасов советует выбрать не коньки, а лыжи. И при лишнем весе тоже предпочтительней лыжи: просто потому, что коньки гораздо более травмоопасный вид спорта.

Обратите внимание: с точки зрения тренировки суставов большое значение имеет и вид конька! Если кататься в низких беговых коньках, будут тренироваться и голеностопные суставы. А когда мы надеваем фигурные или хоккейные, то поскольку голеностоп зафиксирован в сапожке, нагрузка на него будет меньше. А в лыжных ботинках лодыжка не фиксируется, поэтому голеностоп тоже хорошо разрабатывается, несмотря на то, что ботинок жестко закреплен.

Если кататься в низких беговых коньках, будут тренироваться и голеностопные суставы. Фото: Shutterstock

3. Тратится больше килокалорий

Большинство из нас всю жизнь вынуждено бороться с гиподинамией и лишним весом. И лыжи в этой борьбе - лучшее подспорье. Поскольку физическая нагрузка от них выше и разнообразнее, чем от коньков, соответственно, и килокалорий за то же время прогулки вы сожжете больше.

4. Сильнее снижается уровень сахара в крови

Распространение диабета и преддиабета стало настоящей эпидемией. Количество людей с повышенным уровнем сахара в крови просто зашкаливает. Как известно, любая физическая активность приводит к снижению уровня сахара в крови. Поэтому и с этой точки зрения лыжи тоже предпочтительнее.

Однако, речь должна идти не о редких (один два-раза за зиму) походах на каток или в лес на лыжах, а о постоянных занятиях:

- Чтобы скорректировать углеводный обмен, необходимы регулярные занятия. Постоянно в течение всего года. Это должен быть образ жизни.

В зимнее время также не надо забывать и о других видах двигательной активности – это , например, скандинавская ходьба. В плане нагрузок она, по словам нашего эксперта, тоже может быть очень полезна и сопоставима с лыжами. Правда, тут важно ходить правильно. В московских парках постоянно можно увидеть людей, которые волочат за собой палки или едва-едва отталкиваются ими. Пользы от такой ходьбы, понятно, немного. Поэтому прежде, чем начать занятия скандинавской ходьбой, имеет смысл взять несколько уроков у инструктора, чтобы научиться ходить правильно.

Что касается продолжительности занятий, то, как говорит Евгений Ачкасов, прогулки-тренировки три раза в неделю по часу дадут достаточную нагрузку. По словам нашего эксперта, возможны различные режимы, допустим, по полчаса каждый день, но важно, чтобы это было регулярно, на протяжении всей жизни.

В отличие от коньков и лыж беговых, горные лыжи могут быть дополнительно полезны для тренировки вестибулярного аппарата Фото: Shutterstock

КСТАТИ

А если рвануть с горы?

Конечно, горные лыжи нельзя назвать массовым видом спорта, но даже в Москве и ближайших окрестностях города есть порядка десяти трасс для горнолыжников. Оказывается, в отличие от коньков и лыж беговых, горные лыжи могут быть дополнительно полезны для тренировки вестибулярного аппарата, а еще они хорошо развивают координацию, равновесие.

ВАЖНО!

Кому не стоит ставить рекорды

Как говорит Евгений Ачкасов, прежде чем встать на коньки или лыжи, конечно, необходимо проконсультироваться с врачом. Потому что имеется ряд заболеваний, при которых эти виды спорта противопоказаны. Если у вас, например, ишемическая болезнь сердца или гипертония, то такие циклические нагрузки могут быть полезны, но в дозированном режиме. Что касается, горных лыж, кататься на них категорически противопоказано людям с любыми заболеваниями суставов, ожирением, различными патологиями позвоночника.

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