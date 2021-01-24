Не смогла скрыть боль: Ирина Алферова со слезами раскрыла правду о разрыве с Александром Абдуловым

Александр Абдулов и Ирина Алферова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актеры Александр Абдулов и Ирина Алферова считались одной из самых красивых кинопар. Их союз обожали в СССР. Режиссеры боролись за право снимать любовь артистов в кино. В итоге Александр Гаврилович и Ирина Ивановна вместе играли в фильме "С любимыми не расставайтесь". Через несколько лет они повторили драматичную судьбу своих героев в реальной жизни.

Ирина Алферова была первой женой Александра Абдулова. Они прожили вместе 17 лет. Были венчаны. Актер удочерил ребенка артистки от первого брака Ксению Алферову. Он воспитывал и любил девочку, как родную.

Ирина Ивановна крайне редко дает интервью. Еще реже она говорит о бывшем муже, который скончался 3 января 2008 года после тяжелой болезни. 54-летнего актера убил неоперабельный рак легких четвертой стадии и метастазы во всех органах.

Но для Андрея Малахова Алферова сделала исключение. Актриса откровенно высказалась о бывшем возлюбленном, а также о том, почему они расстались. По словам артистки, Олег Янковский сразу назвал Абдулова ее будущим мужем. Они встретились в театре "Ленком". Александр Гаврилович так влюбился, что готов был на сумасшедшие поступки. Чтобы услышать заветное "да", он нес возлюбленную на руках почти километр. "Все были молоды. Мы так хулиганили", - призналась актриса.

Малахов спросил, почему у них не было совместных детей. "Это к нему, пожалуйста. Туда (показала на небо)", - заявила она.

Артистка при этом пыталась скрыть нахлынувшие эмоции. Однако, когда Елена Проклова заявила, что знаменитый актер до последних дней жизни любил Алферову, Ирина Ивановна не смогла скрыть боль. "То, как он вас любил до последних своих дней - кого любишь, того бьешь. Это из этой серии, он настолько ревностно относился ко всему, что вы делали", - заявила Проклова. Она отметила, что Абдулов именно во время спектаклей выяснял отношения с экс-женой.

На это Алферова со слезами на глазах призналась, что по сей день винит экс-супруга в разрыве отношений. "Саша, конечно. Он просто ушел, закрыл дверь и больше не вернулся в эту квартиру", - поделилась она в эфире программы "Привет, Андрей!".

После развода актеры встречались во время работы над совместными проектами. Однако о личном они никогда не говорили. "Мы снимались, играли, он все время был недоволен. Я играла спокойно, а его это бесило. Он истерил, а я начинала плакать", - откровенничала она.

Алферова дала понять, что сожалеет о том, что они так и не смогли расставить все точки над i. "Мы даже не поговорили. Он умер, и мы даже не поговорили", - посетовала знаменитость.