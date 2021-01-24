Почему Тик-Ток не сработал: Дети пообещали и... не пришли

Несовершеннолетних на "гуляниях" 23 января оказалось сильно меньше, чем все ожидали, судя по их активности накануне в соцсетях. Родители удержали? Или сами одумались? Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Страна, где сложные политические вопросы решают дети — это страна третьего мира с отсутствующей цивилизацией. Это крах и провал всей политики оппозиционной и официальной вместе взятых. Слава богу, мы до этого все-таки не скатились.

Всю прошлую неделю столько было разговоров и переживаний, что школьники, насмотревшись оппозиционных роликов в своей "детской" соцсети Тик-Ток, пойдут «погулять». Страшные картины представлялись мне - «космонавты» с дубинками винтят несмышленых и окрыленных духом непослушания и своей значимости школьников. А они, школьники, такие — подхватывай их, как перышки, и пускай по ветру.

На прошлой неделе многие семьи, где есть дети 10 — 16 лет, вдруг неожиданно узнали, что воспитывают как минимум оппозиционеров, а как максимум революционеров.

- Мама, а что такое коктейль Молотова? - спросила вдруг за ужином 10-летняя Света, дочь моей институтской подруги. Вся семья онемела. До этого дня девочка интересовалась исключительно танцами и нарядами.

Родители объяснили, как не объяснить, если ребенок интересуется. А после углубились в тему и выяснили, что кроме взрывоопасного коктейля дочь знает, что грозит, если камешки в полицейских кинуть. И что ее старший брат Саша (15 лет) тоже в курсе, что будет несанкционированный митинг и не прочь прокатиться до Москвы (семья в дальнем Подмосковье живет).

- Вы не бойтесь, я не один поеду. Ребята тоже собираются, - успокоил их Саша.

Моя 14-летняя Маруся тоже вечером в среду встретила меня встревоженной.

- Мам, мне надо у тебя кое-что спросить. Серьезное. Только ты выключи телефон свой и в шкаф его спрячь. А то могут же прослушать.

Свой она положила туда же. Потом завела меня в ванную, закрыла дверь... Я ничего не понимаю, что происходит, но уже в шоке.

- Мам, скажи, а правда будет запрещенный митинг в субботу? - глаза у нее огромные от страха, смешанного с возбуждением. - А ты пойдешь? Я тоже хочу! Возьмешь меня? Но там, говорят, могут даже стрелять! Сегодня в Тик-Токе целый день про это показывают. Все наши обсуждают. Все хотят идти.

Я попросила ее достать телефон из шкафа и показать мне, что же там такое в Тик-Токе. А там куча мемов, советов и лайфхаков. Например, что ни в коем случае не надо брать паспорт. И ни в коем случае не сознаваться, что пришел на незаконный митинг, надо всем говорить, что «просто погулять». Ну а если полиция остановит, то надо с американским акцентом сказать: «I am American!», потому что иностранцев не задерживают.

- Вот парень так уже делал (показывает видео). Смешно он сказал, да? Или вот, смотри: «Не бойтесь прогулять школу из-за митинга, ведь на нем будет и директор». А многие, кто постарше, пишут: «Школота, сидите дома».

- И правильно пишут, потому что школота должна пока сидеть дома.

У нас полное доверие с дочерью. А полное - значит, я ей доверяю тоже. Поэтому она тут же согласилась, что если и поедет куда-то, то только со мной. Где доверия между родителями и детьми нет, то и советоваться не будут, куда им идти и что делать. Говорю же, перышки, подхватывай их и пускай по ветру.

Я провела мини-опрос среди своих знакомых, все, абсолютно все столкнулись с тик-током. Власти судорожно пытались остановить этот процесс. Но запретами никогда ничего нельзя добиться. Скорее наоборот, усилить эффект у такой публики, ведь запретный плод для молодых - он очень сладок. Так что я, честно говоря, с ужасом думала, что дети на улицы 23 января выйдут.

Но не было толп школяров ни во Владивостоке (там протесты начались, когда Москва еще спал), ни в Хабаровске, ни в Иркутске. Толпу несовершеннолетних видели только в Барнауле. А в остальных местах - так, небольшие стайки. Все-таки эксперимент в Тик-Токе не удался. Тик-Ток не сработал.

А те из детей, которые все-таки дошли до митингов, совершенно не понимали, почему и за кого они здесь. Я видела в сети интервью с юным митингующим. С очень юным, лет 12.

- Навальный был каким-то министром. Или губернатором, я забыл. А потом его уволили и посадили в тюрьму.

Мальчик, видимо, Навального с Фургалом перепутал? Не его это забота пока еще - думать и знать о таких вещах. Не дорос.

Не надо трогать детей. Никому, кроме родителей и учителей. Не надо тянуть их раньше времени в политику. Я сейчас не только про оппозиционную, а вообще любую. Несанкционированный митинг — это не праздничное шествие с воздушными шарами.

Нет там места детям. Они должны учиться, заниматься спортом (желательно в бесплатных секциях, а не как сейчас, когда берут не по желанию, а по платежеспособности родителей), рисовать, гулять с друзьями, влюбляться, познавать мир. Как дорастут их мозги до политики, они сами в нее окунутся и выберут, кто они — коммунисты, глобалисты, либералы или государственники.

А пока оставьте их! Им и так еще предстоит решать все то, что мы с вами наворотили или не сумели решить.

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