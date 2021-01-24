Хмельницкая пока на карантине, а Кудрявцева работает из дома: звезды, которые быстро вылечились от коронавируса

Лера Кудрявцева получили отрицательный тест на коронавирус и разрешение выйти на работу, но получила травму. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сразу несколько звезд к концу этой недели вылечились от коронавируса и возвращаются к нормальной жизни. Говорят, что в наших театрах и на ТВ у многих сотрудников уже есть антитела – одни переболели, другие привились.

50-летнюю Алену Хмельницкую на выходные выписали из коронавирусной больницы. «Спасибо нашим прекрасным врачам, которые привели меня в порядок за неделю! Спасибо моей семье, вы меня так ждали дом. Теперь еще немного карантина, и я счастливый обладатель антител на какое-то время», - рассказала актриса. Хмельницкой «повезло» заболеть на свой день рождения, который она провела дома в постели – сначала лечилась сама, но когда КТ показало поражение легких артистку госпитализировали. Болезнь вовремя диагностировали и взяли под контроль врачей, поэтому через неделю после госпитализации Алена была дома. Заболела Хмельницкая после того, как накануне юбилея принимала участия в различных съемках и мероприятий, приуроченных к торжеству.

49-летняя Лера Кудрявцева сегодня будет в эфире, который сняли накануне. 24 января вечером в программе «Звезды сошлись» телеведущая выйдет на связь со студией из своего загородного дома по видеосвязи, расскажет о самочувствии. «Звезды сошлись» в студии ведет соведущий Леры Антон Привольнов. Кудрявцева лечила коронавирус дома, под контролем врача. Только выздоровела – получила отрицательный тест на коронавирус и собралась на работу, как случилась травма. Кудрявцева упала дома и получила травму – перелом крестца, поэтому больничный продлен.

71-летняя Ирина Муравьева лечила коронавирус дома под контролем врачей, потом взяла пауза для укрепления здоровья. А уже в эту пятницу впервые после болезни вернулась на сцену Малого театра и отыграла в спектакле «Женитьба» продолжительностью 2 часа 45 минут. По словам коллег Ирина Вадимовна в прекрасной форме и отличном настроении – уже восстановилась после болезни.

82-летняя Лия Ахеджакова на этой неделе вернулась домой из больницы. Актриса пока не приступила к репетициям, но чувствует себя нормально, планирует в ближайшее время вернутся на работу. Коллеги звезды сообщили, что обошлось без осложнений.