Для любого известного артиста юбилей сопровождается массой обязательных мероприятий. За некоторое время до круглой даты звезды принимают участие в различных съемках и записях, которые выходят в эфир к юбилею. Вот и Алена Хмельницкая вела активный образ жизни перед своим 50-м днем рождения. Поэтому юбилей 12 января встретила в постели. Уже тогда у Алены был диагностирован коронавирус.Актриса лечилась дома под надзором врача. Помимо температуры Хмельницкую стала мучать бессонница – она не могла спать ни днем, ни ночью. При этом самочувствие нормальное, актриса переносила болезнь легко. Однако из-за того, что КТ все же показало поражение легких, врачи рекомендовали госпитализацию.«Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтобы ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением», - сообщила в инстаграме певица.По словам друзей актрисы она находится в обычной палате, дышит самостоятельно, получает необходимое лечение – капельницы, уколы, таблетки. Трагические новости последних дней заставляют многих артистов теперь бережнее относится к своему здоровью. Как известно, Борис Грачевский запустил коронавирусную пневмонию из-за того, что долгое время лечился дома, получая консультации знакомого доктора по телефону и отказываясь от КТ. Алена Хмельницкая сразу же обратилась к врачам, и не отказывалась от рекомендованной госпитализации.