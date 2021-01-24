Карен Шахназаров о протестах: Усилий и денег потрачено много, а результат слабенький

Режиссер Карен Шахназаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Была ли серьезная работа режиссеров и сценаристов в субботних протестах в крупных городах России — об этом "КП" спросила у генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова.

- Вас субботние протесты как-то зацепили?

- Я их видел. Но не из своего окна — по сюжетам.

- Это разовая история, по вашему?

- Могло возникнуть впечатление, что это несчастная случайность. Но вообще-то понятно, для чего все это было устроено.

- Хотели спровоцировать погромы, бои, горящие машины?

- Ну да, весь этот набор.

- Но не получилось.

- Совсем не получилось. Хотя усилий, надо полагать, было потрачено очень много. И денег тоже много. А результат, вообще-то, слабенький.

- А вам, на ваш профессиональный взгляд издержки слабой режиссуры были видны?

- Ну конечно! Причем это явно готовилось заранее. Такое нельзя поставить за два дня. Сюжеты надо было заранее подготовить, прописать сценарий. Найти образы.

- И сколько, по вашему, это надо было готовить?

- Как минимум месяц.

- То есть, вы полагаете, задолго до возвращения и задержания Навального?

- Думаю, да. Это же серьезная история. На которую денег явно потрачено немало. Режиссура, повторюсь, присутствует, но она плохая— задумывалась задолго, но воплощение — никакое.

- Может, дело в главном герое?

- Навальный не тянул на главную роль ну никак. Понятно, что из него пытаются сделать аналог молодого Ельцина, который ворвался в высокую политику накануне крушения СССР. Но он был серьезной политической фигурой с большим уже тогда реальным опытом - это надо признать, несмотря на мое к нему отношение.

- До того, как стать первым лицом в РСФСР, он руководил крупнейшими регионами — Свердловском и Москвой.

- Да, а тут подобного и близко нет. Возможно, средства будут вкладываться и дальше, но судя по тому, что я видел, все это очень вяло. Просто видно, что это не работает. Это явно не «желтые жилеты» французские.

- Вас не было в центре Москвы в эти неспокойные часы?

- Я и сам не участвую и другим не советую. Настоящие революционеры в уличных мероприятиях не участвуют - те, которые решали вопросы, вроде Владимира Ильича. Но они выигрывали — потому что были крупными политиками. И детей они не вытаскивали. А тут же попытка была призвать. Ну и что эти ребята этим сделали? Они перешли красную линию!

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