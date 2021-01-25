Композитор запел случайно. Но всерьез и надолго. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

С 70-х годов его хиты, которым подпевал весь Союз, звучали отовсюду. Вячеслав Добрынин - композитор-рекордсмен: на его счету более 1000 (!) шлягеров, которые исполняли Анна Герман, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Иосиф Кобзон... Без его «Прощай» и «На теплоходе музыка играет» не обходился ни один праздник, под эти песни плакали, влюблялись, расставались, воспитывали детей. Но сам Добрынин при этом оставался в тени и даже не думал, что когда-то запоет и будет собирать стадионы...

Фокус от «мушкетера»

Лавры артиста молодому Добрынину и впрямь были ни к чему: в соавторстве с Леонидом Дербеневым он из никому неизвестного битломана с длинными волосами всего за пару лет стал популярным композитором. Авторские отчисления сыпались золотыми дождем: в месяц «капало» по 80 тысяч рублей, тогда как зарплата министров составляла 10 тысяч, а новенький автомобиль можно было купить всего за 5. Были у Добрынина и комплексы: он картавил, и эта мелочь могла поставить крест на сольной карьере.

Но в 1986 году все изменил случай. Новую песню Добрынина «Спасатель» во всенародно любимой программе «Шире круг» должен был исполнять его близкий друг Михаил Боярский. Тот, правда, разрывался между съемками, но клятвенно обещал: на передачу прилечу, за полчаса запишу фонограмму, быстренько отснимем - делов-то. Но в назначенный час, когда все собрались в «Останкино», раздался звонок: «Так и так, Славик, из-за дождя не могу вылететь из Одессы. Может, ты сам споешь?», - огорошил Добрынина «мушкетер».

- А тогда все было строго, совок. Если пропустишь время, отпущенное на запись, можно и штраф получить, и с работы вылететь, - вспоминал тот случай Вячеслав Добрынин. - Я, конечно, петь не хотел: мне вообще эстрада не нравилась, я-то в душе был про рок-н-ролл... И вот сижу, как дурак, а вокруг суетятся редакторы. Звонят, просят, требуют, умоляют: «Слава, ну спой, чего тебе стоит! Все композиторы пели - Муромов, Антонов, Николаев... А что грассируешь, так это нестрашно: Лещенко вон и тот «ш» не выговаривает. Изюминка!».

Сбитого с толку Добрынина гурьбой затолкали в студию и неожиданно для всех он с первого дубля записал собственную песню. Но оказалось, это не все: на следующий день надо было сниматься в парке Горького. Клипов тогда еще не было, только робкие попытки. И снова Добрынину пришлось подменять Боярского.

- Меня одели в тельняшку, китель, фуражку с крабом, в руки дали гитару. Вокруг девчонки со спасательными кругами, - рассказывал музыкант. - Начали снимать, я хожу с гитарой среди толпы и слышу, как люди перешептываются: кто это?! Меня же никто в лицо не знал, я и по телевизору не выступал ни разу. А когда через несколько дней «Спасателя» показали по первой программе в прайм-тайм, мне позвонили из редакции: «Приезжай, есть разговор». Захожу, а там вдоль стен мешки с письмами: «У нас дома куча пластинок Добрынина! Так почему он никогда не пел?!».

1980 год: Вячеслав Добрынин обсуждает с молодой певицей Аллой Пугачевой будущий хит. Фото: Рудольф АЛФИМОВ/РИА Новости

«Не сыпь мне соль на сахар»

Окончательно судьбу начинающего певца решил Николай Расторгуев, который в конце 80-х только-только начинал своей проект «Любэ». Оказывается, именно ему предназначалась песня «Не сыпь мне соль на рану», ставшая визитной карточкой Вячеслава Добрынина.

- Когда Симон Осиашвили принес мне эти стихи, я сразу предвидел хохмы на эту тему - и «не лей мне водку в пиво» и «не сыпь мне соль на сахар», - признавался Добрынин. - Но деваться некуда, пришлось писать музыку. Я позвонил Расторгуеву, напел ему: «Коль, возьмешь?». Он послушал так внимательно: «Да, это прям мое, спою». А потом Расторгуев вошел в колею (на этих словах Добрынин показал характерный жест, щелкнув пальцами по горлу - мол, запил товарищ. - Ред.) и не приехал на запись. Пришлось снова мне исполнять самому...

С тех пор у артиста понеслось совсем другая жизнь: гастроли, съемки, толпы поклонниц. В одном городе Добрынин собирал по несколько стадионов в день. Так, во дворце спорта в Киеве он дал подряд 11 концертов, на которые в общей сложности пришли более 100 тысяч зрителей. Но его личный рекорд, который так никто не побил, - новогодняя ночь на 1 января 1991-го.

- Ленька Агутин рассказывал, что успел выступить в десяти ресторанах за одну новогоднюю ночь, а я - в двенадцати! За 10 часов по несколько раз спел «Бабушки-старушки», «Казино», «Синий туман», - с гордостью перечислял артист. - Правда, потом эти песни возненавидел и не пел года два...

КСТАТИ

Отбил жену у футболиста

Про личную жизнь Вячеслава Добрынина ходят легенды - ему приписывают то 5 тысяч любовниц, то десять: мол, фанатки следовали за ним по пятам, и дамский угодник не мог устоять. Хотя сам музыкант уверяет: легкая добыча была ему неинтересна, а замуж он звал только тех женщин, которых пришлось завоевывать (на самом деле отбивать, но это слово Добрынин не любит - похоже на рукоприкладство).

Первую жену Ирину молодой Слава увел у школьного друга Володи Захарычева, но этот брак продержался всего пару лет: в 1978 году, когда у пары родилась дочь, супруги разъехались. Чтобы не было пересудов, мол, композитор бросил ребенка, официальный развод отложили на насколько лет.

А второй брак артиста держится до сих пор: с 1985 года он счастлив со второй женой-архитектором, тоже Ириной. Познакомились они на мачте московского «Динамо» - любимого клуба Добрынина, за который он болеет всю жизнь. Причем Ирина в тот момент была замужем за «динамовцем» Владимиром Фомичевым, от которого пришлось уйти из-за сумасшедшего романа с композитором.

- Мы с Левой Лещенко сидели рядом с трибуной, которая была отведена для гостей хозяев поля. Там были сплошь расфуфыренные и упакованные дамочки - в шубах, массивных украшениях. Оказалось, жены футболистов. И среди них я заметил одну милаху: сидит, смеется, ямочки на щеках, а одета довольно просто, - говорил о жене Добрынин. - Потом мы оказались в общей компании: успели потанцевать, побыть в объятиях друг друга, и она мне запала в голову. Раздобыл ее рабочий телефон, позвонил. Мы встретились, а уже через неделю она переехала ко мне.

НУ И НУ!

Петросян и Антонов - тоже он

На самом деле знаменитая фамилия Добрынин - псевдоним. Отец будущей звезды, армянин по фамилии Петросян оставил семью и никогда не видел сына. До 25 лет Вячеслав носил девичью фамилию матери - Антонов. Но один Антонов, Юрий, на эстраде уже был, пришлось выкручиваться. Говорят, новая фамилия выросла из прозвища композитора: мол, за богатырское телосложение и низкий голос друзья звали его Добрыней. Но сам он настаивает, что это фамилия дальних родственников.25 января певец и композитор отмечает юбилей.