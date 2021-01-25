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История современности

Тайна гибели посла Советского Союза

25 января 1945 года произошла громкая, ныне забытая авиакатастрофа
Леонид РЕПИНЛеонид РЕПИН
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Константин Уманский был восходящей звездой советской внешней политики.

Константин Уманский был восходящей звездой советской внешней политики.

Фото: wikimedia.org

Над аэропортом Мехико в шесть утра уже высоко раскрылось голубое, чистое небо. К взлету готовится самолет мексиканской авиакомпании, подле него - группа провожающих: сотрудники советской дипмиссии пришли попрощаться с чрезвычайным и полномочным послом Константином Уманским, назначенным по совместительству представителем и в Коста-Рике. С дипломатом летят его супруга и трое сотрудников посольства.

Едва взлетев, самолет вспыхнул ярким пламенем и рухнул на землю. Все, кто был в нем, погибли.

На следующий день советская «Правда» вышла с крайне сжатым некрологом. Зато в Мехико на траурный митинг в советское посольство собрался цвет нации: политики, писатели, художники. Уманский был популярен, благодаря выступлениям в защиту мира и призывам к сотрудничеству народов Латинской Америки и СССР.

В этой катастрофе многое выглядело странным. Тщательно подготовленный и осмотренный перед вылетом самолет отправляли не только службы безопасности Мексики, но и советские специалисты. И тем не менее - взрыв в салоне. Кстати, представители советской стороны заявили о своем полном доверии к расследованию мексиканских властей, явно не собираясь вмешиваться...

Но зачем и кому нужна была гибель видного советского дипломата? Нет ответа и по сию пору.

О Константине Александровиче Уманском, погибшем в 43 года, мне рассказывал Георгий Байдуков, тот самый второй пилот Чкалова в рекордном перелете через Северный полюс в Америку. Первым советским человеком, которого герои-летчики повстречали на американской земле, был именно он - советник посольства СССР Уманский. Через два года после той встречи он стал чрезвычайным и полномочным послом СССР в США и Великую Отечественную встретил в этой должности.

Родился он в Николаеве, в семье инженера, потом - Москва, университет, Институт красной профессуры. В неполные 18 лет юноша написал на немецком языке книгу «Новое русское искусство», которая вышла в Германии. Потом молодой журналист работал в Российском телеграфном агентстве в странах Европы, а с 1928 года возглавил отделение ТАСС в Париже и Женеве. Когда вернулся домой, в Москву, он тоже остался на виду: знающий несколько языков Уманский сопровождает именитых гостей, выступает в качестве их переводчика на встречах со Сталиным: Анри Барбюс, Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер. Сам вождь отмечал превосходную работу молодого журналиста и дипломата, и потому никто не удивился, когда Уманского назначили советником советского посольства в США, а вскоре и послом. Самому молодому советскому послу - всего 37 лет!

Перед назначением послом в Мексику погибла его единственная дочь Нина. Ее застрелил однокашник - балованный золотой мальчик не мог допустить, чтобы его любимая уехала в заокеанскую страну.

Трагедия наложилась и на другую, личную, драму, на которую намекает писатель Илья Эренбург в воспоминаниях: «Уманский обожал свою дочь. Только на ней держалась его семейная жизнь. Я знал, что в его жизни есть большое чувство, что в 1943 году он пережил терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой», и вот неожиданно разыгралась драма…». И кто была та тайная возлюбленная Уманского, тоже осталось тайной.

А самая большая тайна - почему понадобилось его устранить так грубо, не посчитавшись с жизнями других людей. Узнаем ли мы это когда-нибудь?..

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