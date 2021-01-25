Михаил Ефремов - в драме «Полет»: Во мне больше ничего не живет, кроме водки и триппера

Загнанный в угол юрист Жабенко (Михаил Ефремов) отвратителен не только окружающим, но и самому себе. Фото: ТНТ

Клерки московской юридической конторы (Оксана Акиньшина, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Михаил Ефремов, Евгения Добровольская) во главе со своим боссом (Никита Ефремов) летят в командировку в Пермь налаживать работу филиала, но приезжают не в тот аэропорт - самолет улетает без них и разбивается. Это становится для них потрясением, короткая радость от спасения сменяется депрессией, пережитое заставляет их честно взглянуть на себя самих и увидеть то, что они не хотели признавать долгие годы: жизнь - дерьмо, а ты в ней - лох.

Каждая серия - это история одного из персонажей. Нервической Ире (Оксана Акиньшина) изменил муж, и она изводит и его, и себя, заработав обсессивно-компульсивное расстройство; начальник Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) старается выглядеть успешным и борзым, но его не отпускает дурацкая детская травма; юрист-алкаш Жабенко (Михаил Ефремов) всем кажется редкой самодовольной сволочью, но и его гложут демоны и еще бывшая жена (Светлана Камынина).

С персонажем Михаила Ефремова связана коллизия, которая наверняка вызовет к «Полету» дополнительный, хоть и не вполне здоровый интерес. Пьющий, бегающий по городу в поисках закладок с наркотой Жабенко, после того как не попал на рухнувший самолет, выдает монологи, от которых сегодня мороз по коже: «Почему невинные детишки мертвы, а такой человек, как я, жив? В них жила надежда, в них жила любовь. А во мне больше ничего не живет, кроме водки и триппера. Почему? Потому что бог меня любит больше, чем этих златокудрых ангелочков!»

Конечно, во время съемок Михаил Ефремов не мог знать, что эта его роль станет последней до суда и колонии. А ощущение, что знал, потому что играет как в последний раз, на разрыв, да еще в дуэте с собственным сыном.

Помня, где именно сейчас находится талантливый актер и за что он туда попал, трудно отделаться от мысли, что в кадре он говорит от своего имени, а не от лица уставшего от жизни Жабенко - кстати, тоже по пьяни погубившего человека. Вряд ли молодой режиссер Петр Тодоровский-мл. планировал что-то подобное, но его история ожила и вышла за рамки кадра.

«Полет» - это история обычных, буднично несчастных людей, томимых смутной тревогой, которая и есть главная примета нашего времени. В один момент они устраивают бунт, но кто сказал, что у тебя есть второй шанс? «Неудачник - это судьба. Хочешь не хочешь - все равно все просрешь», - говорит один из персонажей. В своих рассуждениях они неизбежно доходят до мыслей о Боге, цинично называя его «программистом», но ни покаянных молитв, ни даже гнева в этом нет. Все их попытки взаимодействия с фатумом в лучшем случае напоминают садомазохизм - пожалуй, иногда лучше просто расслабиться и попытаться получить удовольствие от того, что ты - дерьмо (не зря на начальных титрах ненавязчиво звучит Venus In Furs группы Velvet Undeground, воспевающая пробуждение и тихие радости, популяризированные Захером Мазохом).

Герои все падают и падают на дно своих душ, а их протест только усугубляет движение в сторону личного ада. Остается надеяться, что режиссер все-таки позволит им от этого дна оттолкнуться. Ведь, простите, только тогда мы страдаем от темноты, когда знаем, что бывает еще и свет.

ТНТ.

«Полет».

C 25 января, понедельник - четверг, 21.00.