На Совдепию грозою Кончаловский налетел

События были дикие, спонтанные и мало укладывающиеся в современную либеральную оппозицию «народ и власть». Фото: Кадр из фильма

Фильм о новочеркасском расстреле-62 снят в жанре политинформации. Местная партийная дама (Юлия Высоцкая) дни и ночи хлопочет по бытовым делам на фоне исторических событий и в ходе болтовни разъясняет несведущему зрителю все о ценах, спецпайках, ядерном шантаже, будапештском путче, съездах КПСС, выносе Сталина из Мавзолея и составе Президиума ЦК. Поскольку люди в быту обычно не изъясняются новостными блоками, слушать ее невыносимо.

История такова. Перекладывая тяжесть реформ с деревни на город, Хрущев поднял цены на продовольствие - что совпало в регионах со снижением заводских расценок и вызвало протесты, а в Новочеркасске - штурм горкома, милиции и стрельбу.

Немного портит впечатление слабое владение предметом.

Сообщается, что рабочие Новочеркасского электровозостроительного застопорили поезд Москва - Саратов. Это непростая задача, учитывая, что поезд Москва - Саратов не идет через Новочеркасск (речь шла о рейсе Саратов - Ростов, который местные звали саратовским, вот сценаристка и лажанула, редактор зевнул, а режиссер был так занят борьбой с коммунизмом, что мелочи с географией были ему по барабану).

Генерал Плиев на приказ поднять войска заявляет, что «армия, согласно конституции, не может стрелять в народ». Авторам, похоже, неизвестно ни про танковый разгон митингов в Тбилиси-56, ни про расстрел шахтерских волнений в Темиртау-59. Плиев о том не знать не мог (соседние округа!), а значит, и демагогию о конституции разводить не мог.

«Ястребов» поддерживает на совещании героиня, требуя «арестовать всех, а зачинщиков к высшей мере». Позже выяснится, что в лаборатории НЭВЗа работает ее дочь. Трудно представить самую оголтелую коммунистку, требующую крайних мер к заводу, где находится ее ребенок.

Но Кончаловский сроду не работал на внутреннего потребителя, а для внешнего следует как можно сильнее стравливать партию и народ - вот местные партийцы и ведут себя сущими людоедами. Меж тем Новочеркасск - город маленький, тысяч на сто, и 12 из них работали на НЭВЗе, где горкомовцы по роду службы дневали и ночевали, а значит, половину восставших знали в лицо. Бузу подняли их соседи, одноклассники и сослуживцы по прежним работам - странно было ожидать от отцов города драконовских инициатив. Стрельбу санкционировала Москва, а стреляла именно армия, а никакая не «гэбня», которую Кончаловский приплел в целях разоблачительного эффекта.

События были дикие, спонтанные и мало укладывающиеся в современную либеральную оппозицию «народ и власть». Власть для рабочих была своя, а Хрущев - бараном-временщиком (при Брежневе массовые волнения прекратились, как не было). В том и беда, что в городе сцепились свои со своими, да еще из-за московских косяков - и только для Кончаловского ни те, ни другие сроду своими не были. Он уже четверть века нарушает одно из главных правил кино: не может фильм целиком состоять из уродов (такое только у Гоголя проходило). А ему равно противны и Сталин, и его киномеханик («Ближний круг»). Он в одном гробу видел и хабалок, штурмующих Москву, и сутенеров, обороняющих Москву («Глянец»). Ему одинаково безразличны армия в Чечне, мятежники в Чечне и сумасшедшие в Чечне («Дом дураков»). А больше всего отталкивает симуляция давно увядшего интереса к людям.

Но нельзя не отметить за автором и некоторое постоянство. В кадрах расстрела символически присутствует памятник Ленину - намекая на главного виновника событий. В дебютном фильме Кончаловского «Первый учитель» Ленин висел на стене школы сущей иконой. В «Сибириаде» гигантский портрет вождя освящал собой конференцию нефтяников...

P. S. Все, как всегда, испортила старейшая демократия планеты. При штурме конгресса погибли четверо нападавших. Как скоро появится фильм, в котором политбюро демпартии будет планировать введение войск и репрессии? Увидим ли мы морги с трупами жертв? Будет ли виден в момент убийства памятник Вашингтону? И не наймется ли ставить это кино сам А. С. Кончаловский?

Тему знает. Завязки есть.

Политику партии понимает правильно.

«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

2019.

Реж. Андрей Кончаловский.