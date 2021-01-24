Итоги года в медицине: 241,8 млрд рублей выплат за борьбу с ковидом, 40 новых больниц, 270 000 коек

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В первую очередь выступление коснулось борьбы с коронавирусной инфекцией. Вот только несколько основных цифр из доклада, которые очень ярко характеризуют задачи и их решения в этой области.

2 422 медицинские организации были мобилизованы для борьбы с пандемией в РФ.

Под ковидных больных развернуто более 270 000 коек. В рекордные сроки построены 40 новых инфекционных стационаров.

11 новых препаратов для борьбы с COVID-19 разработано и зарегистрировано за время пандемии. Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Более 45 млрд. рублей выделило правительство на борьбу с инфекцией (перепрофилирование коечного фонда, поддержку лабораторной диагностики и т.п.).

Более 1,5 млн медработников освоили образовательные программы по оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Минздрав оперативно разработал и внедрил такие интерактивные образовательные модули, чтобы обеспечить развернутые койки госпиталей квалифицированными сотрудниками.

549 516 медицинских работников, более 33 тыс. студентов медицинских ВУЗов, обучающихся по программам специалитета, более 23 тыс. обучающихся в ординатуре, более 15 тыс. сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, почти 10 тыс. студентов медицинских средних учебных заведений были задействованы в борьбе с COVID-19. Все они трудоустроены в медицинские организации, на них распространяются все страховые гарантии, они получают специальные социальные выплаты. Более 24 тыс. студентов привлечены в качестве волонтеров и не оказывают помощь непосредственно инфекционным больным.

188,2 млрд. рублей было направлено на выплаты работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 с апреля по октябрь 2020 года. С октября 2020 по январь 2021 были организованы социальные доплаты в объёме 53,6 млрд. рублей. Таким образом общий объём социальных выплат медработникам уже составил 241,8 млрд. рублей. Решением Правительства РФ специальные социальные доплаты продлены до конца 2021 года.

19,5 млрд. рублей государство выделило на предоставление страховых выплат по страхованию жизни и здоровья медработников при работе в крайне тяжелых и опасных условиях борьбы с новой инфекцией.

При этом, несмотря на пандемию, в 2020 году Минздрав активно занимался модернизацией российской медицины.

Прошлый год стал переломным для пересмотра подходов к оказанию медицинской помощи в первичном звене здравоохранения. Началась реализация 85 программ модернизации первичного звена. Какие-то из запланированных мероприятий выполнено досрочно – в конце 2020 года. Например, часть санитарного транспорта была доставлена в регионы и уже работает там.

Кассовое исполнение нацпроекта «Здравоохранение» по итогам года составило 96,1%, то есть несмотря на пандемию сохранилось на уровне 2019 года.

Вопреки ковиду, объёмы высокотехнологичной медицинской помощи в 2020 году увеличились на 2,3% - в общей сложности такую помощь получили более 1 млн. пациентов.

224 центра амбулаторной онкологической помощи открыты на базе медицинских организаций. Они обеспечены полным спектром оборудования и необходимыми специалистами своевременной диагностики основных видов рака. Это позволяет пациентам получать необходимое лечение ближе к дому, причем не только у профильных врачей, но и у докторов смежных специальностей.