Мария Максакова: «Да, я вернулась в Россию. Меня никто под замок не сажал!»

Мария Максакова вернулась в Россию
Фото: Евгения ГУСЕВА
После смерти своего мужа депутата Дениса Вороненкова (мужчина был убит неизвестными киллерами в центре Киева-Ред.) оперная дива Мария Максакова осталась жить со своим маленьким сыном Иваном Вороненковым на Украине.
Старшие дети артистки проживали все это время с бизнесменом Владимиром Тюриным.
Напомним: именно Тюрина украинские силовики назвали заказчиком убийства Дениса Вороненкова, мужа Марии Максаковой.
С Тюриным Мария Максакова не общается. А вот со своими старшими детьми Людмилой и Ильей поддерживала связь.
И вот, звезда оперной сцены Мария Максакова, которая до сих пор проживала в Киеве, снова оказалась в центре обсуждений. В Россию возвращаться ранее она не планировала. А в эту пандемическую зиму все-таки поменяла свое решение и вернулась домой.
- Я приехала, а почему я не могу этого сделать, - сказала в беседе с kp.ru Мария Максакова. - Я свободный человек, меня под замок никто не сажал, - заявила оперная звезда.
Напомним: Мария Максакова - дочь известной актрисы Людмилы Максаковой.
С мамой у Марии в последнее время были непростые отношения. Однако старшие дети Марии очень близки с Людмилой, все это время они были на связи с бабушкой.