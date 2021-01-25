Американка готова подарить бриллиантовые кольца паре, которая смогла пронести свои отношения через пандемию

Кристина Бонавита: «Я хочу подарить моё обручальное кольцо и кольцо моего экс-супруга достойной паре». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жительница американского штата Вирджиния Кристин Бонавита разместила на своей странице в Facebook объявление, в котором объявила, что готова подарить обручальные кольца, принадлежащие ей и ее бывшему мужу.

Претендовать на получение украшений может пара из любого уголка мира, выполнившая одно условие.

В течение последнего года Кристин переживала тяжелый развод с мужем, а когда все было позади, она решила избавиться от воспоминаний о неудавшейся семейной жизни и подарить свое обручальное кольцо более счастливой паре. Когда бывший муж 39-летней женщины узнал о ее желании, он пожертвовал на доброе дело и свой символ вечной любви, ставший и ему более ненужным.

«Я хочу подарить моё обручальное кольцо и кольцо моего экс-супруга достойной паре, которая столкнулась с невзгодами в 2020 году и может рассказать, как им удалось преодолеть эти невзгоды вместе», – написала Бонавита.

По оценкам экспертов, кольцо Кристин с бриллиантом весом почти в два карата стоит порядка $3000, кольцо ее экс-мужа несколько дешевле – около $1 тысячи.

Теперь Кристин предлагает отправить оба кольца в любой уголок мира с единственным условием: пара должна написать краткое эссе о том, как ей удалось сохранить отношения во время пандемии. Рассказ не должен превышать 250 слов, а к письму должно быть приложено фото, сделанное в 2020 году.