Умер Александр Шевчук - стилист Пугачевой и Киркорова

Стилист Александр Шевчук. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О том, что умер стилист Александр Шевчук, на своей страничке в Инстаграме написала его первая звёздная клиентка - Лайма Вайкуле.

-У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться, - подписала фото с Шевчуком Лайма.

Лайма Вайкуле и Александр Шевчук. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В комментариях под постом певица объяснила, что Александр ушёл из жизни.

Шевчук был одним из самых ярких стилистов в 90-е годы. Он колдовал над образами Натальи Ветлицкой, Лолиты Милявской, Ларисы Долиной.

Но больше всех работал он с Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой.

С Филиппом на постоянной основе, как личный стилист. С Аллой Борисовной на клипах. Александр создавал ей образы для клипов «В Петербурге сегодня гроза», «Непогода» и многих других.

Шевчук с Полиной Гагариной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В последнее время Шевчук трудился стилистом на шоу «Голос» и «Ледниковый период», много работал с Анной Нетребко, когда та прилетала из Европы в Москву.

Александр Шевчук и Анна Нетребко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О причинах смерти пока не сообщается. Говорят, в октябре стилист сильно болел, похудел, но это был не коронавирус, а какой-то другой серьёзный недуг.