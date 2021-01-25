"Я надеюсь, он изменится": сын Ефремова впервые рассказал, почему не стал спасать отца от тюрьмы

Михаил Ефремов с сыном Никитой.

В круговороте событий вокруг страшного ДТП, разделившего жизнь Михаила Ефремова на до и после, мелькали десятки лиц, звучали сотни голосов. Но старший из шести детей виновника актер Никита Ефремов при этом всегда оставался в стороне. Не давал интервью, не ходил на суды и даже не был на месте аварии, где собрались самые близкие артисту люди. Почему так произошло, и поддерживал ли он отца, Никита впервые рассказал в новом выпуске YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

- Я в тот момент ехал от друзей. Мне позвонили, сказали: "А ты видел?", - вспомнил Ефремов-младший тот страшный июньский вечер, когда джип отца на Садовом кольце протаранил фургон доставки. - На меня градом посыпались звонки, я ничего не мог ответить. Начал искать в Интернете и нашел те самые видео. Когда я увидел это, мне было очень больно. Я сразу позвонил своему психотерапевту, своим друзьям, и мне очень помогли пережить эту трагедию. Отцу я пытался дозвониться, но у него был выключен телефон.

- Почему ты не приехал на место ДТП? - спросила у гостя Ксения Собчак.

- Я не собирался приезжать. В тот момент у меня колошматило сердце, я был словно не в реальности и мог сделать еще хуже, - ответил актер. - Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом.

На многие вопросы ведущей гость не стал отвечать: например, простил бы он виновника на месте родных погибшего Сергея Захарова, и считает ли главным злодеем представителя потерпевших Александра Добровинского. А другие моменты, в частности, связанные с участием в деле скандального экс-адвоката Эльмана Пашаева, обсуждал так, будто это его не касается. Так, Собчак несколько минут пыталась добиться от гостя ответа, как он позволил защищать отца такому "некомпетентному аферисту" - почему не вмешался, не предложил другого адвоката.

- Они взрослые люди, сами в состоянии решать, - ответил Никита про отца и его жену Софью Кругликову, которые согласились работать с одиозным Пашаевым. - Если бы спросили моего мнения, я бы его дал. Но меня не спрашивали. Мы не обсуждали эту ситуацию, чаще просто сидели радом и смотрели футбол. У папы сильный характер, и он редко делится эмоциями. Кроме того, я не думаю, что я для Миши настолько авторитетная личность, чтобы он меня услышал. Конечно, я все понимал, но каким-то чудом сдержался и ничего не сказал. И я считаю, что это правильно. Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить.

По словам Ефремова-младшего, он вмешался бы только в одном случае: если бы понимал, что речь идет о жизни и смерти. Но тюремный срок, который может всерьез подкосить здоровье отца, он таким вопросом не считает: "Зачем мне ставить себя на место Бога? Для него это шанс обрести смирение. Это цепочка его выборов, которая привела к таким последствиям. Это история про боль, с которой он остался один на один".

Между тем, сейчас Никита продолжает поддерживать связь с отцом по переписке.

- Есть такая удобная вещь "ФСИН письмо" (онлайн-сервис отправки электронных писем заключенным. - Ред.). В последний раз он просил меня узнать, как дела у Анны-Марии, я передавал, что бабушка его любит. Из тюрьмы он написал, что все в порядке, - поделился гость Ксении Собчак. - Конечно, у меня есть надежда, что он полностью изменится после этой истории. Я очень надеюсь, что он выдержит.

Напомним, за смертельное ДТП Михаила Ефремова осудили на 7,5 лет, свой срок артист отбывает в колонии в Белгородской области. Еще на стадии апелляции обвиняемый сменил адвоката - сейчас его интересы представляют Петр Хархорин и Роман Филиппов. Защитники не раз говорили, что подготовили кассационную жалобу на приговор, однако, подавать ее почему-то не спешат.

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