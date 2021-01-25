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Кладовщик украл из посылки часы за 200 тысяч рублей

Теперь предстоит выяснить, имели ли место другие пропажи на складе
Иван РУНЕВ
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Ущерб от действий кладовщика составил 200 000 рублей.

Ущерб от действий кладовщика составил 200 000 рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился начальник службы безопасности одной из крупных российских курьерских компаний Сергей В.* Мужчина сообщил правоохранителям, что из посылки, которая хранилась на складе компании и ждала отправления, были украдены дорогостоящие часы. Безопасник провел свое расследование, и оно привело его к работнику склада Ивану П.*, которого он и подозревает в краже.

«В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан 26-летний кладовщик Иван П.*, который сознался, что, работая на складе, он вскрыл одну из посылок. В посылке мужчина нашел дорогие часы, которые решил забрать себе. Ущерб от действий кладовщика составил 200 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время вор-кладовщик задержан, с ним работают следователи. Оперативникам предстоит установить все детали и обстоятельства совершенного преступления, а также выяснить не украл ли что-то еще за время своей работы нечистый на руку сотрудник склада.

* - имена изменены.

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