Очаровательный малыш: как выглядит первый внук Жени Белоусова

Певец Женя Белоусов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жене Белоусову, чьи хиты до сих пор бередят женские сердца, не суждено было увидеть взросление своих детей. Когда артист умер из-за аневризмы головного мозга, его внебрачному сыну Роману было всего пять, дочери Кристине от первого брака с Еленой Худик -10.

Кристина Белоусова пошла по стопам знаменитого отца: окончила музыкальную школу по классу скрипки, работала моделью. Однако, в итоге нашла себя не в шоу-бизнесе, а в танцах и эзотерических практиках: у нее образование психолога, и как говорит дочь кумира девяностых, она "работает с энергией" и много путешествует по миру. Во время очередной поездки на Бали в начале прошлого года девушка забеременела, а в сентябре родила сына - первого и пока единственного внука Жени Белоусова.

- 21 сентября на свет появился мой сынок. Говорить об опыте материнства пока не готова. Сейчас очень хочется, чтобы все было хорошо, ничего не болело. И еще выспаться. Пожелайте нам здоровья и всех благ! И посоветуйте психолога, кто работает с темой родов, - советовалась тогда с подписчиками молодая мама.

Дочь Жени Белоусова впервые показала сына. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Имя отца ребенка и свою личную жизнь Кристина тщательно скрывает, известно лишь, что в честь знаменитого дедушки малышу дали отчество Евгеньевич.

На днях в своем Инстаграме 33-летняя наследница артиста впервые поделилась фотографиями малыша и впечатлениями от материнства.

- Первая прогулка с коляской 3 октября. Кажется, что это было так давно, и совсем другая жизнь. Тогда был послеродовой период в разгаре, а сейчас я вернулась к себе прежней, - написала Белоусова и показала сына - очаровательного смуглого мальчика.

Мальчику дали отчество Евгеньевич - в честь знаменитого дедушки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как призналась танцовщица подписчикам, она кормит ребенка грудью, не дает ему соску и не пользуется слингом.

- У нас есть шезлонг, который сыну безразличен, ванночка со встроенной горкой, кроватка пока складная приставная, коляска без выпендрежей. Все куплено на "Авито", - призналась Белоусова мамам-подписчицам.

По слухам, первый внук Белоусова растет без отца: СМИ выяснили, что девушка родила малыша от иностранца, который не был готов к семье. Но наследница артиста так хотела ребенка, что даже не допускала мысли об аборте.

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