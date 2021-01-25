«На первом месте слабость, на втором - психологическая травма»: С какими жалобами обращаются пациенты после COVID-19

К сожалению, COVID-19 зачастую не проходит бесследно. Болезнь негативно сказывается на состоянии многих органов и систем Фото: Shutterstock

ОТ ТРЕВОГИ ДО КОНЪЮНКТИВИТА

В разных странах мира уже вышло немало научных работ о последствиях ковида для перенесших инфекцию. Российские медики и ученые тоже готовят к публикации результаты подобных исследований - в частности, этим занимаются специалисты Сеченовского университета.

В то же время своими наблюдениями делятся врачи клиник, куда обращаются за помощью люди, переболевшие COVID-19.

- На 45% выросло количество пациентов, которые обратились с жалобами на слабость после перенесенного коронавируса, - рассказывает главный врач СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Екатерина Вострикова. В медцентре подвели итоги «постковидных» визитов к медикам за последние 5 месяцев.

На втором месте (около 30%) - жалобы на травмирующие воспоминания о тяжелых днях болезни. Также выздоровевших беспокоят:

- боли в груди: 22% пациентов, обратившихся после ковида,

- одышка - 15%,

- бессонница - 12%.

Кроме того, встречались жалобы на потерю аппетита, не проходящее нарушение вкуса и запаха, сухость слизистой глаз, конъюнктивит.

ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ ПРОЯВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА

- К сожалению, COVID-19 зачастую не проходит бесследно. Болезнь негативно сказывается на состоянии многих органов и систем, - говорит Екатерина Вострикова. - Это происходит потому, что вирус SARS-COV2 заражает любые клетки, на поверхности которых есть рецептор АСЕ2, а они есть в носоглотке, ЖКТ, легких, коре и стволе головного мозга.

При этом неприятные последствия могут проявляться далеко не сразу после болезни, отмечает врач. Например, боли в суставах, груди, депрессивные состояния могут появиться только через 2 месяца после выздоровления.

На 45% выросло количество пациентов, которые обратились с жалобами на слабость после перенесенного коронавируса Фото: Shutterstock

Тем, кто перенес коронавирус, нужно тщательно следить за своим состоянием, прислушиваться к изменениям в организме.

Екатерина Вострикова советует:

- для обнаружения постковидного синдрома нужно сдать анализы крови и мочи;

- в случае признаков неполадок со стороны сердечно-сосудистой системы стоит обратиться к кардиологу и пройти ЭКГ;

- выявить проблемы с желудочно-кишечным трактом поможет УЗИ и соответствующие анализы;

- если беспокоит бессонница, тревожность, депрессивные состояния – посетите врача-невролога.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Не стоит переоценивать долгосрочные последствия перенесенного ковида

Тех, кто следит за международными исследованиями, встревожила научная публикация китайских специалистов.

- В Ухани были обследованы 1700 пациентов, ранее госпитализированных по поводу ковида (в среднем 6 месяцев назад), - рассказывает врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, кандидат медицинских наук, доцент норвежского университета OsloMet Юрий Киселев, - Из них более половины отмечали слабость или утомляемость, четверть - нарушения сна, тревожность или депрессию.

Но хочу обратить внимание: важно иметь в виду, какие пациенты были включены в это исследование. Речь идет о людях, которые были госпитализированы, то есть по умолчанию имели более тяжелое течение ковида, чем в среднем по популяции. Соответственно, нельзя просто переносить описанные последствия на любого человека, у которого был, есть или будет ковид. Все не так страшно.

Врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, кандидат медицинских наук, доцент норвежского университета OsloMet Юрий Киселев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще один важный момент касается зафиксированных у китайских пациентов тревожности и депрессии после COVID-19. В полноценных исследованиях обычно используются специальные опросники, особым образом структурированные, стандартизированные методы оценки депрессивных симптомов, наличия тревожного расстройства. Таким показателям можно в большей степени доверять. В этом же китайском исследовании пациентов просто спрашивали: есть ли у вас тревожность, есть ли депрессивные симптомы. Человек отвечал: нет или да и в какой степени. При этом, что важно, три четверти из тех, у кого была такая проблема, сообщили, что она проявляется в легкой степени. Не в тяжелой и даже не в средней.

Так что не будем паниковать, а будем детально и внимательно читать научные тексты и надеяться на лучшее. У абсолютного большинства пациентов ковид завершится не только выздоровлением, но и отсутствием тяжелых долговременных последствий.

ВОПРОС В ТЕМУ

Нужны ли ковидным пациентам антидепрессанты

В соцсетях заболевшие, даже в легкой форме, нередко жалуются: при ковиде охватывают приступы паники, которые у некоторых переходят в нескончаемую тревогу, апатию и прочие симптомы, похожие на депрессию. Насколько оправдано в таких случаях назначение препаратов-антидепрессантов, спросили мы у врача и фармаколога Юрия Киселева.

- Действительно, научные данные свидетельствуют о повышенной тревожности и сниженном настроении у существенной части заболевших и переболевших ковидом, - подтверждает эксперт. - Особенно часто об этих симптомах упоминается в контексте так называемого пост-ковидного синдрома, который часто сравнивают с синдромом хронической усталости. При этом состоянии нередко применяются препараты из группы антидепрессантов, однако данные об эффективности такого лечения разнятся. Важно помнить, что основная масса наших знаний об эффективности и безопасности антидепрессантов почерпнута из исследований, в которых участвовали пациенты с диагнозом «депрессия», и слепо переносить эти ожидания на всех людей, испытывающих проблемы с настроением и тревожность на фоне ковида, нельзя.

На практике у нас есть разработанные критерии и шкалы, позволяющие оценить выраженность симптомов, поставить диагноз депрессии или тревожного расстройства, и начать терапию. В целом, если лечащий врач и пациент считают, что сниженное настроение и тревога столь значительны и стойки, что требуется медикаментозное лечение, то наиболее безопасными и часто применяемыми в мире препаратами являются средства, тормозящие обратный захват серотонина в нервных окончаниях (так называемые препараты-селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СИОЗС. - Ред.). Это приводит к повышению его концентрации и улучшению самочувствия.

Однако, несмотря на достаточно высокую безопасность, у них есть побочные явления, и взаимодействия с другими лекарствами. У ряда пациентов возникает тошнота, возможно нарушение стула, изменение аппетита, головные боли.

БУДЬ В КУРСЕ

С какими лекарствами опасно или нежелательно совмещать антидепрессанты

- Опасно совмещать эти средства (препараты СИОЗС) с другими антидепрессантами или препаратами зверобоя, - предупреждает Юрий Киселев.

- Особая осторожность требуется у пожилых пациентов, а также у лиц, принимающих другие препараты психиатрического профиля и средства против мигрени.

- Может дополнительно повышаться риск кровотечений у тех, кто уже принимает препараты, снижающие свертываемость крови.

- Возможны нежелательные взаимодействия с такими часто используемыми средствами, как лекарства против гастрита и язвенной болезни (омепразол), противогрибковые препараты (флуконазол), средства против ИБС и сердечной недостаточности (метопролол).

«Хотел бы добавить, что особенно рискованны в плане побочных эффектов так называемые трициклические антидепрессанты, особенно у пожилых пациентов. Так что хочется призвать врачей и пациентов к разумной осторожности, и посоветовать консультироваться у специалистов, имеющих опыт в клиническом применении антидепрессантов», - говорит доктор Киселев.

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