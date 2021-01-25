Суд арестовал сыновей депутата, которых обвиняют в расстреле жениха и его брата на свадьбе

Родные братья Владимир и Алексей Девятаев отправлены в СИЗО на два месяца.

Щербинский суд отправил под арест двух фигурантов уголовного дела об убийстве на свадьбе в Новой Москве. Родные братья Владимир и Алексей Девятаев отправлены в СИЗО на два месяца.

Напомним:

- В загородном клубе «АлександрЪ» в Новой Москве вечером в пятницу гуляли свадьбу.

- В какой-то момент один из гостей со стороны невесты поссорился с братом жениха, 36-летним Филиппом Кординяну (его семья много лет назад приехала из Молдовы и получила гражданство).

- Гостя вытолкали на улицу. Но позже он вызвал Филиппа на разговор. Вниз из ресторана спустился и жених, 34-летний Раду.

- Затем гости услышали громкие хлопки и обнаружили у входа в ресторан тела братьев с огнестрельными ранениями.

- Источник в следствии сообщил «Комсомольской Правде»:

- Как было установлено, с братьями Кординяну поссорился житель Новой Москвы Владимир Девятаев - сосед убитого Раду и бывший одноклассник его невесты. После ссоры Девятаев позвонил своему старшему брату Алексею и, как говорят свидетели, попросил «привезти стволы».

По версии следствия, Девятаевы застрелили оппонентов сразу, как те вышли на улицу.

Стоит отметить, что Владимир и Алексей являются сыновьями депутата Совета депутатов поселения Новофедоровского Новой Москвы Анны Девятаевой.

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова рассказала, что братьям Девятаевым предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».

Щербинский суд арестовал Владимира и Алексея Девятаевых на два месяца, до 23 марта.

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