«С трудом стою на ногах»: Ольга Бузова впервые прокомментировала разрыв с Давой

Даже на праздновании своего 35-летия Оля не смогла избежать вопросов о личной жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед высокими гостями и «акулами пера» Оля появилась в наряде в стиле «Мулен руж»: полупрозрачная ткань платья именинницы не скрывала соблазнительных форм ее стройной фигуры.

Конечно, даже на праздновании своего 35-летия Оля не смогла избежать вопросов о личной жизни. Ведь как раз накануне праздника она рассталась со своим женихом блогером Давидом Манукяном.

- Мне сейчас очень тяжело. А если вы заметили, с трудом стою на ногах,-не скрывая слез, сказала журналистам поющая телеведущая. - Я человек, который близко все принимает к сердцу. Но я прошу вас в этот вечер не терзать моих гостей вопросами про мою личную жизнь, проявить такт, потому что к этому празднику я готовилась полгода.

Перед высокими гостями и «акулами пера» Оля появилась в наряде в стиле «Мулен руж» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним: новогодние каникулы Ольга и Дава провели на Мальдивах, где поженились по местным обрядам. Юридической силы у этой романтической процедуры нет.

А в Москве 20 января, в день рождения Оли пара рассталась. Ольга заявила о рукоприкладстве и изменах Давида. Мол, могла бы много ещё рассказать, но поскольку все ещё любит Даву, промолчит.

Артистка собрала гостей на 35-летие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вскоре артистка заблокировала бывшего жениха в Инстаграме. Манукян пока тоже не объяснил, что же произошло между ним и певицей. Дескать, это личное и это уже в прошлом