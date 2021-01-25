"Ни косы, ни очков. Зато губы!» - Юлия Тимошенко снова сменила политическое лицо

У Юлии Тимошенко снова новый имидж

На последнем заседании в Верховной Раде и на брифинге для журналистов после него солировала Юлия Тимошенко. Она говорила о серьезный и чувствительных для народа вещах — о повышении тарифов на газ и коммуналку, о воровстве денег через нефтяные компании, о необходимости проверок и заведения уголовных дел, и все вот это вот. Но все больше обратили внимание на ее новую прическу и помолодевшее лицо, чем на спитч.

«У Юлии снова новый имидж!» - пестрят заголовками украинские СМИ. А граждане в соцсетях бурно обсуждают одну из самых опытных украинских полит-дам, которая теперь совсем юная по внешнему виду.

Так Юлия Тимошенко выглядила последние годы Фото: Facebook

«Ой, наша бабушка украинской демократии снова помолодела. Прямо девочка!»

«Юля-то, Юля какова! И не скажешь, что ей 60, и два Майдана, и две отсидки».

И действительно, кажется Тимошенко решила придать своему политическому образу мягкости и женственности, прокомментировала "КП" ее новый имидж политтехнолог Алена Дмитрова.

- Юлия уже давно ушла от приевшейся всем косы, да и это было бы глупо много лет носить одну и ту же прическу. После мы видели ее в образе строгой учительницы — с прямыми волосами, убранными в хвост и в строгих очках. Ну а теперь, кажется, курс на мягкость. Об этом говорят и локоны, и макияж. И, может мне кажется, но губы народного депутата стали выглядеть как-то пухлее. Что касается одежды, то к сожалению не видно образа полностью, но и фасон, и коричневые вставки на рукавах, и вообще сочетание цветов не совсем деловое, так скажем. Это не строгий пиджак Маргарет Тэтчер, законодательницы женской политической моды.

Юлия уже давно ушла от приевшейся всем косы, да и это было бы глупо много лет носить одну и ту же прическу Фото: EAST NEWS

- А по поводу пластики лица вы что можете сказать?

- Могу сказать, что ни одной женщине современные технологии не чужды. И ничего в этом такого нет, обратиться к хирургу и омолодить лицо. Однако, такое пристальное внимание к своей внешности у украинского политика, причем очень известного и популярного у народу — кто бы что не говорил Юлия Тимошенко дольше всех во власти (она депутат с 1997 года, я уже молчу про более высокие посты) в очередной раз подчеркивает разность с Европой и по политическим подходам, да и вообще по менталитету. Европейские женщины-лидеры так много внимания своему имиджу не уделают. Но у нас в славянских странах всегда встречали по одежке, так что Тимошенко действует совершенно правильно.

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