На американских долларах все же появится портрет афроамериканки

Администрация Трампа всячески препятствовала изменению дизайна бумажных долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минфин США под руководством новой президентской администрации намерен возобновить план по выпуску в свет 20-долларовых купюр нового дизайна.

На этой банкноте в самом скором времени портрет президента Эндрю Джонсона сменит другой. Еще во времена Обамы планировалось, что это будет портрет рожденной в рабстве афроамериканки, борца против рабства Гарриет Табмен.

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, отметившая, что «американские деньги должны отражать историю и разнообразие нашей страны, и образ Гарриет Табмен, украшающий новую банкноту в $20, безусловно, отразит это».

Администрация Трампа всячески препятствовала изменению дизайна бумажных долларов. Глава минфина в администрации 45-го президента США Стивен Мнучин отказывался брать на себя обязательства по выпуску в свет банкнот с портретом Табмен.

Портрет Джонсона появился на лицевой стороне 20-долларовой банкноты в 1928 году. По сегодняшний день она печатается практически в том же виде, с небольшими изменениями.

Это самая ходовая купюра в США, десятую часть всех бумажных американских долларов, находящихся в обороте, составляют «двадцатки».