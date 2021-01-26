"Сила Америки - в разнообразии": Байден разрешил трансгендерам служить в американской армии

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден продолжает отменять указы, подписанные его предшественником, Дональдом Трампом. И разрешил трансгендерам служить в вооруженных силах США.

Де-факто первым американским президентом, позволившим трансгендерам призываться в армию, был Барак Обама. Но Трамп в 2017 году своим указом наложил на это решение запрет, написав в своем Твиттере, что «США более не позволят и не допустят, чтобы трансгендеры служили».

Трамп объяснял свое решение тем, что Пентагон тратит на медицинское обслуживание трансгендеров огромные деньги, да и вообще все это создает неудобства. Тем, кто уже нес службу, позволили остаться в армии, но новичков уже не брали.

Теперь же, по заявлению Белого дома, трансгендерам «больше не грозит увольнение или демобилизация по причине их гендерной идентичности». Сам Байден убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием военной службе, и что сила Америки - в разнообразии».

В рядах армии США, по данным Пентагона, сейчас проходят службу порядка 9 тыс. трансгендеров. Наиболее известным из них является рядовой Брэдли Мэннинг, передавший в 2010 году Wikileaks секретные сведения, за что был арестован и приговорен к 35 годам тюрьмы. Находясь в заключении, Мэннинг объявил о смене имени на Челси и начал процедуру трансгендерного перехода.

Решение Байдена, как и его предшественников, подверглось критике, поскольку многие, как армейские, так и гражданские психиатры считают, что поведение и переживания, наблюдаемые у трансгендеров, представляют собой род психического расстройства. В связи с этим они оставляют открытым вопрос об устойчивости их психики и целесообразности допуска военнослужащих-трансгендеров к оружию, технике и секретной информации.

На законодательном уровне гендерная дисфория исключена из списка психических расстройств или заболеваний в США, Великобритании, Дании и Франции и некоторых других странах. Ранее использовавшееся обозначение «расстройство гендерной идентичности» мировое медицинское сообщество решило переименовать в «гендерную дисфорию», чтобы перестать стигматизировать термин «расстройство».