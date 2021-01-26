"Это ужасно": Британцев возмутила вакцинация серийного убийцы раньше остальных людей

Беллфилд отбывает пожизненный срок за убийство трех человек.

В Великобритании в список вакцинируемых от коронавируса включили преступника, который отбывает пожизненный срок за убийство трех человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Прививку 52-летнему Леви Беллфилду намерены сделать в тюрьме строгого режима, в которой он отбывает наказание.

- Это ужасно! - говорит бывший главный инспектор полиции Колин Саттон. – Вакцину должны в первую очередь получать тюремный персонал, полицейские, учителя, продавцы и водители, а не преступники.

Это мнение разделяет и экс-министр внутренних дел Великобритании Дэвид Бланкетт. Он попросил минюст расследовать, почему вакцину первыми получают убийцы.

- Вакцинировать надо, безусловно, всех, но сначала следует обезопасить мирных жителей, которые находятся на свободе, - считает Бланкетт.

Но в министерстве юстиции объяснили, что специальных распоряжений по поводу вакцинации заключенных не было.

- Ни один министр не видел никаких писем с указанием того, что преступники должны первыми, в отличие от законопослушных граждан, получить доступ к вакцинам, - комментируют ситуацию в ведомстве. – Предположение, что с заключенными обращаются как-то иначе, - полная чепуха.

Тем временем Великобритания расширяет программу вакцинации от коронавируса. В стране привиты уже более 6 миллионов человек, три четверти из которых британцы старше 80 лет и жители домов престарелых.

Полностью вакцинировать все взрослое население в Великобритании планируют к сентябрю.