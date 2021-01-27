Наследство Бориса Грачевского: третья жена воевать за капиталы не собирается

Младшему сыну покойного Грачевского Филиппу еще нет и года. Он - главный наследник режиссера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

71-летний Борис Грачевский умер 14 января от коронавируса. Режиссер говорил, что сумел вылечиться от рака, перенеся химиотерапию. Но его подруга рассказала «КП», что на самом деле он ей признавался: каждый день жил как последний, готовый, что «рвануть» может в любой момент. Вероятно, подорванное здоровье не позволило режиссеру одержать победу над вирусом.

Начиная в советские годы детский киножурнал «Ералаш», Грачевский со временем превратил проект в успешную, прибыльную бизнес-империю. Как человек харизматичный, он сумел раскрутить и свое детище, и себя. Не артист, а считался звездой, узнаваемой медийной персоной. Был контактным, умело заводил связи и всегда шел в ногу со временем. При этом фигура экзальтированная и противоречивая. Многие осуждали его бурную личную жизнь. А он в это время жил на полную катушку.

С первой женой Галиной худрук прожил 35 лет. Фото: Наталья ЛОГИНОВА/PhotoXPress

Первая семья

О своем 35-летнем браке с первой женой Галей худрук вспоминал тепло.

- Первый раз я женился очень рано, в 21 год, - рассказывал Грачевский в интервью «КП». - Галя могла бы сделать мощную карьеру ученого - прикладного математика. Она написала кандидатскую диссертацию, но не стала ее защищать. Окунулась с головой в дом. Я тогда ничего не зарабатывал и был всем должен. С трудом наскреб на квартиру.

- «Ералаш» разве не кормил?

- Ничего он не приносил, никаких денег долгие годы. Это уже после перестройки, когда появились кооперативы, и я стал ездить выступать за нормальные деньги, начались заработки.

Лет пятнадцать мы жили счастливо. Потом сын Максим встал на ноги, мы купили ему соседнюю квартиру и из трех сделали одну с роскошным евроремонтом. Потом построили второй дом на даче. Но как только дочка выросла, жена заскучала, ей стало неинтересно все, что я делаю. И все в семье стало валиться. Я приходил после улыбок и автографов, и дома меня встречало полное безразличие. В какой-то момент я вдруг понял: сколько мне еще осталось - мне уже 55, и почему я должен так жить? Я встал и ушел. Все оставил жене.

Взрослая дочь не простила отца и прекратила с ним общаться. «Это моя боль», - говорил Грачевский. Дочь не позвонила, даже когда он заболел раком.

Вторая жена мэтра - танцовщица Анна Панасенко, мать его дочки Василисы.

Танцовщица и певица

Оставив семью, Грачевский дважды женился на молоденьких «акулках», как называли его жен.

Второй супругой мэтра стала молодая танцовщица из Харькова Анна Панасенко. Они познакомились в ГУМе на показе фильма «Стиляги». Анна родила Грачевскому дочь Василису, которой сейчас восемь лет. Борис Юрьевич признавался, что она его предала, - заподозрил в измене. «Хорошо, что предала меня сейчас, а не когда стану совсем старым и немощным», - мрачно констатировал он на второй день после развода. Купил ей трехкомнатную квартиру в Царицыне стоимостью 7,7 млн рублей. Сетовал, что пришлось влезать в долги, взял кредит. Но не жаловался: «Это же ради дочери. Когда ее вижу, сердце сжимается. Очень жаль, что будет расти в неполной семье, - но это вина не моя».

Грачевский выплачивал Анне алименты, с его слов, в размере 80 тысяч рублей ежемесячно, на содержание ребенка. Плюс бывшей достался автомобиль Mazda 3. Грачевский отмечал, что отношения с Анной натянутые, но поддерживал с ней общение ради общей дочери.

Третья (и последняя) жена Екатерина Белоцерковская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С третьей женой Екатериной Белоцерковской Грачевский познакомился на съемках сериала «Между нот, или Тантрическая симфония». Катя играла небольшую роль певицы в ресторане. Тогда романа не возникло - Борис Юрьевич еще был женат на Анне. Закрутилось уже после его развода, на одном из кинофестивалей. Друзья предостерегали: будь осторожен, вдруг и она обманет. Но Грачевский утверждал: счастлив, что обрел любящую душу. Екатерина моложе продюсера на 35 лет. В апреле 2020-го у пары родился сын Филипп.

- Катюша (Белоцерковская, вдова. - Ред.) за наследство воевать не намерена, в ее планах - восстановить силы после трагедии, воспитывать сына достойным человеком, собрать творческое наследие Бориса Юрьевича, возможно, создать музей его памяти, - рассказали «КП» близкие друзья Бориса Грачевского, вхожие в его дом и хорошо знакомые с последней супругой. - Она нежно и трогательно заботилась о нем, как никто. На похоронах мужа Екатерина рыдала в голос и до сих пор не может прийти в себя.

Восьмилетняя Василиса растет копией папы. Фото: boris_grachevsky_/Instagram

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Несовершеннолетняя дочь имеет право на свою долю»

- У Грачевского основных наследников (по завещанию) двое - вдова и сын. Но вторая супруга Анна может оспорить документ, - рассказала «КП» адвокат Юлия Вербицкая-Линник. - Ведь несовершеннолетняя дочь Василиса имеет право на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от содержания завещания - не менее половины доли, которая причиталась бы ей по закону. Взрослые дети не имеют права на обязательные доли в наследстве и при отсутствии их имен в завещании не получают ничего. По моему личному опыту, лучший способ - соглашение о разделе имущества, подписанное у нотариуса, или - в случае, если развязывается судебная война, - мировое соглашение. Если наследники мудрые люди и у них отсутствуют внутренние неразрешимые противоречия, вопрос с наследством будет решен по истечении шести месяцев.

КОШЕЛЕК

Все завещал вдове и сыну

Сегодня законные наследники шоумена - последняя жена Екатерина (вдова) и их общий 9-месячный сын Филипп, 8-летняя Василиса, а также взрослые дети - 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от первого брака).

Из наследства у Грачевского осталась одна квартира площадью 100 кв. м в доме по улице Гиляровского в центре Москвы (там же, где была квартира Абдулова) стоимостью порядка 50 млн рублей. Также режиссер владел загородным домом в закрытом поселке на Новорижском шоссе площадью 300 кв. м. Стоимость двухэтажного деревянного коттеджа оценивается в 50 млн рублей.

По словам друзей режиссера, он написал завещание, в котором все имущество оставляет последней жене и младшему сыну. Грачевский считал, что другим детям он уже все дал. Однако, как предрекают юристы, несовершеннолетняя дочка от второго брака Василиса может получить обязательную долю в наследстве, вне зависимости от завещания, и ее мама Анна может через суд отстоять эту долю.

К тому же эксперты считают, что самое главное в наследстве - это авторские права на «Ералаш». На них вторая жена тоже может претендовать, поскольку у нее растет несовершеннолетняя дочь.

Компания «Ералаш» сняла сотни фильмов, которые регулярно показываются, и с каждого показа правообладателям положены авторские отчисления. Грачевскому принадлежало 49,99% в ООО «Ералаш». В открытых источниках сообщается, что в 2019-м компания принесла своим хозяевам 106 млн рублей дохода. Также Грачевский в доле с компаньоном владел ООО «Продюсерский центр «Ералаш», доход этой компании - 35,6 млн рублей за 2019 год.

Продюсерский центр имеет по всей России свои детские платные студии актерского мастерства. В Москве на Киностудии им. Горького офисы «Ералаша» занимают весь этаж.

- Средняя сумма дохода «Ералаша» - порядка 100 миллионов рублей в год. Но это в хорошие времена, - говорит знакомый Грачевского. - После кризисного 2014-го рынок рекламы просел, федеральные каналы «Ералаш» не показывали - цифра стала втрое меньше. Грачевский успел создать сеть школ-студий в крупных городах России. Пандемия подкосила детское дополнительное образование, но оно восстанавливается. Услуга востребована, и если найдется грамотный управляющий, сеть будет приносить доход.