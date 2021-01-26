В Москве ограбили Папазогло из сериала "Солдаты"

Кто-то решил украсть дорогой велосипед Максима Мальцева прямо в новогодние праздники Фото: кадр из фильма

В самый разгар новогодних праздников с 36-летним актёром театра и кино Максимом Мальцевым произошла неприятность. В одну из ночей с лестничной площадки рядом с его квартирой в поселении Внуковском в Новой Москве пропал велосипед.

Вечером мужчина оставил его в подъезде, пристегнув к перилам специальным кодовым замком, а выходя рано утром из квартиры, уже не нашёл его на прежнем месте. Какое-то время Максим искал велосипед самостоятельно, спрашивал у соседей, не видел ли кто его имущество. Но поиски не дали результатов, и мужчина заявил в полицию о краже.

— Поступило сообщение, по факту кражи велосипеда из подъезда дома, расположенного по ул. Бориса Пастернака о том, что в ночь с 4 на 5 января с лестничной площадки, путем взлома кодового замка, неизвестные похитили велосипед марки "GT" синего цвета. Сумма ущерба 50 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Максим Мальцев является актёром театра имени Вахтангова, на его счету более 50 киноролей. Он снялся в таких проектах как "Триггер", "Новогодний рейс", сериалах "Кухня", "Молодёжка", "Дневник доктора Зайцевой-2", "Глухарь". Но больше всего Максим запомнился зрителям ролью Антона Папазогло в сериале «Солдаты». Герой появился во втором сезоне проекта и так полюбился публике, что стал незаменимым персонажем на долгое время, участвуя в продолжении "Солдаты-16. Дембель неизбежен" в роли солдата-контрактника.

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