С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты

С 1 февраля в России традиционно проиндексируют ряд социальных выплат и пособий. Фото: Shutterstock

С 1 февраля в России традиционно проиндексируют ряд социальных выплат и пособий. Так делается каждый год. Именно с февраля — потому что за январь Росстат успевает подсчитать уровень прошлогодней инфляции. На этот процент, по нашим законам, и должны увеличиться выплаты. В этом году — на 4,9%.

Каких именно пособий это касается?

- Федеральные пособия, связанные с беременностью и родами. Увеличивается их минимальный размер (см. ниже «Так изменятся минимальные размеры пособий»). Напомним, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сейчас составляет 40% от былого среднего заработка мамы, но не может быть ниже установленного минимума (вот его и индексируют на 4,9%). Максимально возможный размер выплаты тоже определен и остается прежним - 29 600,48 руб. в месяц.

- Пособие в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием. Оно составляет 100% от среднего заработка, но не более установленного максимального размера. Здесь увеличивается вот этот самый максимальный размер — с 318 409,52 руб. до 334 011,59 руб.

- Пособие на погребение (выплачивается работодателем в случае смерти сотрудника или его несовершеннолетнего члена семьи) — индексируется минимальный размер (см. таблицу)

- Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в нее набор социальных услуг, который получают федеральные льготники. Это Герои Советского Союза и России, Герои Труда, инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы и т. п.

Так изменятся минимальные размеры пособий

Так изменятся минимальные размеры пособий

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