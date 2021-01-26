Почему Израиль мировой лидер по вакцинации, а Россия не привила и 1% населения

Вакцинация в Израиле действительно идет очень быстрыми темпами, да и начали ее израильтяне одними из первых в мире — 20 декабря. Фото: REUTERS

- Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы: герметично запечатать страну, - заявил на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Аэропорты страны перестали принимать иностранные рейсы как минимум до конца января. Это сделано, чтобы «не испортить» вакцинацию: по числу привитых на 100 человек населения Израиль с отрывом первый в мире (см. графику). Так что власти рассудили: лучше усилить карантинные меры, пока формируется коллективный иммунитет.

Не принимают даже самолеты с соотечественниками, которые решили переселиться на землю обетованную. Программу репатриации прервали впервые в истории.

УКОЛЫ НА СТАДИОНЕ

Вакцинация в Израиле действительно идет очень быстрыми темпами, да и начали ее израильтяне одними из первых в мире — 20 декабря.

- В первый же день мы начали звонить в свою медицинскую кассу (о них ниже — Ред.), но было все время занято. Большой наплыв людей. На следующий день уже дозвонились без проблем, - рассказал kp.ru живущий в Иерусалиме Артемий Сорокин. - Нам с женой назначили место, дату и время вакцинации — ждать надо было неделю.

Местом вакцинации оказался местный баскетбольный стадион. Столики медсестер и их помощников расставили в вестибюле.

- Очередь была, но небольшая. На все про все от выхода из дома до возвращения у нас ушел примерно час, - говорит Сорокин.

Хотя израильтяне дисциплинированно пошли делать уколы, нельзя сказать, что они так же прилежно соблюдают ковидные ограничения. А они тут довольно суровые: без уважительной причины нельзя даже на улицу выйти или поехать в другой город.

Кого-то выручает фантазия. Чаще всего при поездке в другой город называется очень уважительная причина: люди едут, чтобы помочь пожилым родственникам, которым трудно себя обслуживать самостоятельно. Вот только при проверке по полицейским базам нередко выясняется, что помочь бабушкам и дедушкам не получится, поскольку они уже давно умерли.

Некоторые нарушители проявляют завидную изобретательность. Так, среди ответов фигурируют:

– Поругался с женой и вышел на улицу, чтобы остыть.

– Еду к девушке с предложением руки и сердца.

– Еду от любовницы. А давайте без штрафа, чтобы жена не догадалась?

Полицейские смеются, сочувствуют и… выписывают штраф: за нарушение ограничений приходится заплатить 500 шекелей (около 11,6 тысячи рублей).

СТРАХОВКА РАБОТАЕТ

И это все при том, что у Израиля нет свой вакцины — как, например, у России. Наша страна, хоть и зарегистрировала препарат от ковида первой в мире, пока не добилась даже того, чтобы вколоть его хотя бы одному своему гражданину на сотню.

Главный поставщик вакцина на землю обетованную — компания Pfaizer, также правительство страны закупило сравнительно небольшую партию ампул от Moderna. Кстати, за Израилем было зарезервировано полтора миллиона доз «Спутника V», но российская вакцина до сих пор не прошла там регистрацию. Зато все формальности уладила Палестина, признавшая наш препарат. Тель-Авив не торопится помогать автономии в борьбе с коронавирусом.

- Но израильские арабы проходят вакцинацию на тех же правах, что и евреи. Таксист, услугами которого я часто пользуюсь, когда отвозил нас с женой на первый укол, сказал, что сам поедет прививаться на следующий день, - рассказал Артемий Сорокин.

Он уверен, передовые темпы вакцинации в стране обеспечили власти, которые быстро договорились о поставках препаратов, и сеть больничных касс, которые организовали процедуру. Эти кассы по сути страховые компании, каждый житель страны обязан иметь страховку от одной их них. Конечно, это не бесплатно, но ведь и в России работодатели отчисляют 5,1% от зарплаты каждого сотрудника в Фонд обязательного медицинского страхования.

Израильская медицина не зря считается одной из лучших в мире: клиенты то или иной кассы имеют доступ к ее клиникам, ее аптекам с дешевыми, а то и бесплатными лекарствами. Но главное, они справились с массовой вакцинации: каждый в Израиле знает номер своей медицинской кассы, а она может отправить любому клиенту смс с напоминанием о второй прививке.

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ. ПОЛИТИЧЕСКОЙ

Несмотря на блестящую израильскую медицину, вакцинация в стране могла быть не такой успешной, если бы не… политический кризис. 23 марта пройдут досрочные выборы в израильский парламент Кнессет — уже четвертые за 2 года. У партии Нетаньяху «Ликуд» не хватает мест, чтобы сформировать правительство в одиночку, а договориться с другими движениями не получается. Вот и сейчас выборы назначили из-за раскола в правящей коалиции.

К выборам Нетаньяху, который руководит страной уже 15 лет (пусть и с перерывом), подходит не в лучшей форме. В экономике полно проблем, договориться с другими лидерами страны не получается, да еще и самого политика ждет судебный процесс по обвинению в коррупции.

На этом фоне успешная вакцинация может стать для Нетаньяху палочкой-выручалочкой, которая превратит премьер-министра с подмоченной репутацией в спасителя страны. По его словам, добиться популяционного иммунитета планируется уже к апрелю. А это значит снятие ограничений, возрождение бизнеса, поднимающаяся с колен экономика — все, к чему стремятся сейчас в любой стране. Не удивительно, что израильские власти не скупятся на закупку вакцины, хотя для Тель-Авива одна ампула обходится на 4 доллара дороже, чем для США.

Сколько людей вакцинировано в пересчете на 100 человек населения

1. Израиль — 44,9

2. ОАЭ — 26

3. Сейшельские острова — 18,7

4. Великобритания — 10,4

5. Бахрейн — 8,5

6. США — 6,9

7. Мальта — 4,5

8. Исландия — 4,5

9. Сербия — 3,8

10. Дания — 3,6

...

43-44. Россия — 0,7

По данным портала Our World in Data.

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