Дуэль года: Алина Загитова выйдет на лед вместе с Евгенией Медведевой уже в феврале

Долгое время они избегали друг друга. Но теперь выйти на один лед, наконец, уговорили обеих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это женское отражение противостояния Алексей Ягудин — Евгений Плющенко можно продлевать вечно. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева соперничали и на чемпионатах мира и Олимпиаде, даже в «Ледниковом периоде», как говорят, могли появиться вместе (но Женя отказалась вести проект, узнав, что Алина согласилась в нем кататься).

Долгое время они избегали друг друга. Но теперь выйти на один лед, наконец, уговорили обеих. И Загитова, и Медведева выйдут на лед 5 февраля в рамках специальной программы первого дня Кубка Первого канала. Обе спортсменки — не чужие телеканалу. Их выступления на первенствах регулярно показывал Первый, после чего Евгения вела шоу «Ледниковый период. Дети», а Алина — седьмой сезон взрослого «Ледникового периода».

Поэтому и согласились не просто выйти на лед, а очно посоперничать, став капитанами двух сборных фигуристов. Таков регламент Кубка: Медведева и Загитова при помощи слепого жребия выберут себе две небольших сборных профессиональных фигуристов, которые выступят в одиночной, парной и прыжковой (впервые!) программах. В эфире Первого уже вовсю крутят эпичные анонсы шоу, намекающие на главное противостояние — между Женей и Алиной.

Турнир продлится с 5 по 7 февраля. Его призовой фонд — 10 миллионов рублей. Бороться за приз будут практически все лучшие фигуристы страны: Алена Касторная, Михаил Коляда, Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и многие другие.

И в первый же день Кубка — сразу после прыжкового турнира, где команда юношей выступит против команды девушек, и жеребьевки — сольные внеконкурсные номера представят Алина Загитова и Евгения Медведева. В настоящее время идет подготовка выступлений, в которой принимает участие опытный хореограф и фигурист Илья Авербух.

ПРОГРАММА ТУРНИРА

Пятница, 5 февраля

Прыжковый турнир

Жеребьевка

Выступления Алины Загитовой и Евгении Медведевой

Суббота, 6 февраля

Командный турнир

Короткая программа

Воскресенье, 7 февраля

Командный турнир

Произвольная программа

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