Утром - работа, вечером - деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С конца декабря в социальных сетях со скоростью мгновенного денежного перевода распространяется загадочный ролик. В кадре появляется человек с лицом, скрытым под маской Анонима, и требует изменить устоявшийся миропорядок.

- Мы все работаем изо дня в день. И что? Получаем зарплату раз в месяц плюс аванс? Вдумайся! Почему мы неделями ждем денег, которые уже наши? Хватит терпеть! Подписывай петицию и добивайся свободы ежедневных выплат (деньги вперед)!

Петицию на сайте «Деньги Вперед» подписали более 20 тысяч человек. И это вполне объяснимо. Большинство семей в России живут от зарплаты до зарплаты. Реальные доходы населения падают, а уровень закредитованности с каждым годом только растет. Часть заемщиков влезают в долги к банкам потому, что им не хватает небольшой суммы до зарплаты. А после этого не могут слезть с «кредитной иглы».

«Комсомолка» решила разобраться в плюсах и минусах загадочной анонимной инициативы.

В ЧЕМ ПОДВОХ?

Жизнь и настроение среднего российского работника делятся на два условных периода - до зарплаты и после. Кто-то умеет грамотно управлять личными финансами, а кто-то - каждый раз занимает у коллег до получки. И это еще неплохой сценарий. По крайней мере, у знакомых можно брать в долг без процентов. В отличие от банков и микрокредитных организаций, берущих до 1% в сутки и загоняющих миллионы россиян в долговую яму.

Новый финансовый сервис «Деньги Вперед» (а именно он, как выяснилось, является автором ролика) обещает устранить эту проблему. С его помощью часть уже заработанных денег можно получать от работодателя, не дожидаясь аванса или дня выплаты основной зарплаты. За свои услуги сервис берет копейки - всего 50 рублей за транзакцию. На этот полтинник якобы и живет.

- Хм, тут явно какой-то подвох, - подумал я и решил с прищуром разобраться в новом сервисе.

Для этого мы разработали целую спецоперацию с привлечением штатных юристов и главного бухгалтера. Для целей эксперимента в систему приложения «Деньги Вперед» завели только меня.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

УДОБНО И РАБОТНИКУ, И БУХГАЛТЕРУ

Регистрация в сервисе прошла быстро. Для этого в бухгалтерии подписали соглашение с компанией, установили специальный плагин. В AppStore (в GooglePlay тоже есть) я нашел приложение с идентичным названием «Деньги Вперед». Ввел свой номер телефона, а также номер СНИЛС (это «зеленая карточка» пенсионного страхования - если забыли, номер можно найти на портале госуслуг). Всю остальную информацию за меня уже заполнил работодатель.

- Ого, я уже могу вывести 43 тысячи рублей, - удивился я, увидев цифры на экране.

Оказалось, именно столько я успел заработать за время, прошедшее с выплаты последней зарплаты. Точнее заработал я даже больше, но сервис рекомендует работодателям выставлять определенный лимит (от 50 до 80% от зарплаты), который не позволяет работнику снять всю сумму.

- Ну что ж, пора забрать то, что мне уже принадлежит, - усмехнулся я и нажал кнопку «Вывести деньги».

Указать можно было любое значение - от 500 рублей до тех самых 43 тысяч (но можно ввести любую сумму - от 50 рублей). Причем комиссия и в том, и в другом случае выходит одинаковая - 50 рублей. А если можно вывести больше и не переплачивать за это, почему бы таким щедрым предложением не воспользоваться?! Так и сделал. До последнего сомневался и ждал подвоха. Но деньги упали на счет примерно через час. Хотя до аванса было больше недели.

УЗНАЙТЕ, ЗА ЧТО ИМЕННО ВАМ ПЛАТЯТ

Еще один большой плюс сервиса - прозрачность. В приложении есть специальный раздел «Почему столько», где объясняется, за что конкретно вам уже начислена зарплата. Судите сами, всех работников можно условно разбить на две группы. Тех, кто получает одну и ту же зарплату каждый месяц. И тех, у кого она меняется в зависимости от разных причин (премий, бонусов, сверхурочных, процентов с продаж и т. д.). Последним всегда сложно понять, за что именно они получили прибавку. Нужно идти в бухгалтерию, запрашивать справку 2-НДФЛ и распечатку начислений, выяснять непонятные строки и другие нюансы. Сейчас, когда в офисах почти никого нет, делать это стало еще сложнее.

- В приложении есть вся информация: сколько снято, сколько можно снять. И очень круто, что видны все расчеты. К примеру, в нашей компании еще есть сверхурочные. Они отражаются как «надбавка за сложность», - пишет в отзыве один из пользователей сервиса Максим Шипов.

Эта проблема мне особенно близка. Зарплата большинства журналистов в основном состоит из гонораров. За каждый материал начисляется определенная сумма. Их в течение месяца может быть много. А человеческий фактор, как ни крути, существует. Кто-нибудь из менеджеров, редакторов или секретарей забудет вписать тот или иной материал в ведомость - и прощайте, денежки! Потерю даже в несколько тысяч рублей при постоянно изменяющейся зарплате отследить очень сложно. А теперь можно.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЕСТЬ?

Конечно, 50 рублей тоже не лишние. Если запрашивать по чуть-чуть каждый день, то в месяц можно заплатить сервису целую 1000 рублей. И здесь уже экономией и не пахнет. Но прелесть новой услуги именно в том, что никакой абонентской платы нет. Понадобились деньги? Вывел нужную сумму. Не понадобились? Спокойно ждешь даты очередной получки.

Все остальные альтернативы имеют больше недостатков, чем преимуществ. Когда денег не хватает до зарплаты, у стандартного работника есть три возможных способа закрыть этот «кассовый разрыв» (так бизнесмены называют ситуацию, когда нужно кому-то отдать большую сумму денег, а в кассе они появятся только через несколько дней).

Способ № 1. Самый «народный» - попросить в долг у друзей.

Наверное, в каждом коллективе есть такие странные товарищи, которые стреляют у всех «штуку до получки». Причем каждый месяц. В какой-то момент от них начинают отмахиваться как от назойливых мух, особенно если человек забудет о долге. После этого найти «спонсора» становится труднее. Но необходимость занять некоторую сумму периодически появляется у каждого. И не всегда рядом может оказаться человек, располагающий нужным количеством денег за пару дней до зарплаты.

Способ № 2. Воспользоваться кредитной картой.

В рекламе банков ее часто называют запасным кошельком. Мол, заемными деньгами можно воспользоваться в любой момент. А потом вернуть весь долг в течение льготного периода (обычно длится 60 дней) и не платить проценты. Но здесь есть риск. Деньги с карты уходят незаметно. И можно легко уйти в минус, потому что лимит по кредитке обычно сильно выше, чем уровень зарплаты. Если не уложиться в льготный период, проценты начислятся на всю сумму долга и за весь срок. А проценты по кредиткам немаленькие - около 20% годовых. Плюс нужно платить за годовое обслуживание карты и СМС-информирование. В среднем получается 100 - 150 рублей в месяц.

Способ № 3. Обратиться за микрокредитом.

Это самый плохой способ. В этом случае занимать деньги придется под сумасшедшие проценты - в среднем под 1% в сутки (то есть под 365% годовых). Несмотря на это, «займами до зарплаты» пользуются несколько миллионов россиян. По данным Национального бюро кредитных историй, за 11 месяцев прошлого года было выдано почти 17 млн микрокредитов (до 30 тысяч рублей).

Автор фото: Валерий МАТЫЦИН

ИТОГО

Возможность получать свои деньги, не дожидаясь дня аванса или зарплаты, позволит избежать таких перекосов и сохранить семейные бюджеты многих россиян, считают в компании «Деньги Вперед». Там надеются, что подобный сервис станет стандартной опцией в большинстве компаний и будет доступен для всех работников страны.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что, если сотрудники начнут больше тратить?

Один из признаков финансово грамотного человека - умение контролировать свои расходы. В книжках по воспитанию детей рекомендуют выдавать несовершеннолетним потомкам деньги на карманные расходы сначала каждый день, а затем постепенно увеличивать срок. В идеале его нужно довести до месяца. Это должно научить ребенка планировать личные расходы, формировать заначку и копить на крупные покупки. А не потратить тут же всю сумму, угостив всех одноклассников в ближайшем Макдаке.

То же самое и со взрослыми. Зарплата раз в месяц (или дважды в месяц, если считать выплату аванса) дисциплинирует сотрудника. Заставляет его планировать расходы. Но это лишь в теории. На практике все совсем по-другому. И в отсутствие альтернативы работникам приходится занимать деньги в банках или у микрофинансистов.

В отличие от них, сервис по получению зарплаты заранее позволяет пользоваться собственными, а не заемными деньгами. Это выгодно по двум причинам. Во-первых, потому что практически бесплатно пользоваться своими деньгами лучше, чем брать их в кредит под высокий процент в банке. Во-вторых, за счет введения лимитов на снятие возможный негативный эффект можно нивелировать.

- Мы вместе с работодателем определяем верхнюю границу доступного снятия как процент от полной зарплаты и можем установить лимиты. Варьируя этим параметром, мы закрываем все возможные нюансы. Но главное - люди действительно начинают решать свои задачи и испытывают меньше стресса, - объясняют в компании «Деньги Вперед».

Кроме того, отличительная особенность приложения - в чате можно поговорить с финансовым консультантом, который подскажет, как правильно распорядиться деньгами, и даже… с психологом, которому можно просто пожаловаться на жизнь. Это бесплатно и даже в какой-то степени бесценно.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Если взвесить все за и против, то сервис скорее выгоден для работников и их работодателей. Первые получают доступ к собственным деньгам и при необходимости могут ими воспользоваться (заплатив минимальную комиссию только по факту обращения). Причем без какой-либо волокиты, быстро и просто. Вторые ничего не меняют в собственной работе, но могут получить дополнительные преимущества при поиске сотрудников на рынке труда (см. «Только цифры»). Классическая win-win-win ситуация.

Конечно, ипотеку и кредиты наличными на крупные суммы приложение «Деньги Вперед» не заменит. Но конкуренцию кредитным картам и займам до зарплаты точно составит. Об этом говорит как собственный опыт, так и отзывы клиентов (см. видео).

СПРАВКА «КП»

Как получить доступ к своим деньгам

К сервису «Деньги Вперед» подключено более 150 компаний (Burger King, «Эксцельсиор» и другие), в которых работает более 40 тысяч человек. И их число с каждой неделей растет. Скачать приложение и пользоваться уже заработанными деньгами могут работники лишь тех компаний, которые заключили договор с сервисом.

Чтобы подключить доступ в своей компании, нужно попросить об этом финансового директора или главного бухгалтера. Как правило, они сначала настроены скептично. Но, когда разбираются в нюансах нового сервиса, понимают, что это бесплатно и не несет дополнительных трудозатрат для сотрудников бухгалтерии.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Возможность ежедневных выплат зарплаты уменьшает текучесть персонала на 41%, увеличивает их продуктивность и вовлеченность.

- На некоторые вакансии с опцией досрочной выплаты зарплаты количество откликов вырастает до 9 раз.

- Около 71% сотрудников говорят, что с бОльшим желанием идут на работу.

- Замотивированные сотрудники лучше работают.

- У сотрудников меньше стресса, они больше не ищут, где перехватить до зарплаты.