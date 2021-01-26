Не прошло и 40 дней: внебрачная дочь Владимира Коренева доказала свое родство со звездой "Человека-амфибии"

Артист умер в 80 лет от коронавируса Фото: кадр из фильма

Актер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в легендарном фильме "Человек-амфибия", скончался 2 января 2021 года. Артист умер в 80 лет от коронавируса. За несколько лет до смерти Владимир Борисович узнал, что у него есть внебрачная дочь. Однако познакомиться с ней ему не удалось. На днях Евгения Харькова сделала тест ДНК и доказала, что является наследницей знаменитого артиста. Так что теперь у него две дочки.

Евгения Харькова не появилась на прощании с артистом. С момента его смерти не прошло и 40 дней. "На похороны не приехала, так как не хотела доставлять той стороне неудобств. Я видела папу. Была в театре неоднократно", - объяснила 46-летняя жительница Томска.

По ее словам, она попробовала связаться с родной сестрой Ириной, чтобы выказать слова поддержки. "Написала Ирине: «Приношу свои искренние соболезнования. Помни, что у тебя есть сестра». Ирина ничего не ответила. Думаю, что ей не до меня было. Нам нечего делить. Не существует никакой материальной составляющей", - заверила Харькова в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Мать Евгении жива-здорова. Наталья Иванова в студию не пришла. Но всегда знала, кто является отцом ее ребенка.

Напомним, в 2016 году громом среди ясного неба стало известие о том, что у Владимира Коренева объявилась тайная дочь. Наталья рассказала, что отдыхала со звездой фильма "Человека-амфибии" в одном санатории. От связи с артистом у нее родилась внебрачная дочь Евгения Харькова. Свою тайну женщина хранила более 40 лет. "Он пригласил меня как бы на дальнейшее общение. Зашли в комнату, стали разговаривать. Ну а потом случилось все само собой, то, что должно было произойти. Я себе иллюзий не строила, понимала, что это мимолетное увлечение", - рассказывала женщина в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале несколько лет назад.

Евгения Харькова

Сам артист тогда в студии не появился и никаких комментариев по поводу родства с тайной семьей не давал. Его дочь Ирина Коронева от брака звезды с Алевтиной Константиновой заявила: "Мы посмотрели эту передачу и тут же забыли. Если это и правда, я никогда не брошу камень в отца. И почему ни эта внебрачная дочь, ни ее мама к нам не пришли, а сразу отправились на телевидение? Неужели им пиар нужен, или деньги хорошие заплатили, чтобы так опозориться? Папа после программы посмеялся. Мол, хорошую ему сделали рекламу. Дескать, в сексуальном плане он незаменимый гигант, раз эта дама больше не встретила в своей жизни таких мужчин. Для папы самое важное - мы, его семья... Если бы в детстве у меня появилась сестра - другое дело, а сейчас-то что?".

Спустя два года после выхода передачи в эфир внебрачная дочь Евгения пришла на спектакль Коренева, вручила ему букет, поблагодарила за талантливую игру и за жизнь: "Владимир Борисович, эти прекрасные цветы. Благодарим вас за спектакль и еще благодарим за жизнь. Мы издалека, из Томска. Спасибо большое".