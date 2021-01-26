Грандиозный обман: обнародованы сообщения Юлии Началовой перед смертью

11 марта, за пять дней до смерти, Началова тихим и изменившимся до неузнаваемости голосом записала послание своей пиарщице Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя почти два года после скоропостижной смерти Юлии Началовой в эфир вышел документальный фильм о ней - это единственная картина, созданная в соавторстве с родителями артистки. Во второй серии, которую зрители увидят сегодня вечером на Первом канале, будет рассказана история любви Началовой со вторым мужем - футболистом Евгением Алдониным. Кроме того, в фильме впервые прозвучат голосовые сообщения, которые Юлия отправляла близким в последние часы перед тем, как впасть в кому.

11 марта, за пять дней до смерти, Началова тихим и изменившимся до неузнаваемости голосом записала послание своей пиарщице и подруге Анне Исаевой, которая работала с ней почти 16 лет. Тогда Юлии только-только провели операцию на ноге: мигрирующая подагра и сахарный диабет привели к тому, что невинная ссадина перешла в гангрену. Певица запустила болезнь настолько, что палец надо было ампутировать. Но Началова до последнего настаивала, чтобы медики сохранили конечность - ведь как иначе ей выступать?

- Почистили не только палец - стопу всю почистили... Сейчас будут смотреть в течение нескольких дней и потом еще раз сделают операцию, зашьют. Это не с костями, а с кожей дело, я спрашивала вчера. Мне сказали, дней через 7-10, если нормально все, отправят домой. И я смогу выступать. Но придется с балетом не поплясать месяцок-второй, - смеялась Началова, еще не понимая, насколько все серьезно.

Едва ли не больше ампутации звезда боялась огласки: мысль о том, что поклонники узнают о ее несовершенстве, приводила в ужас знаменитую пациентку. Тогда Началова решилась на большой обман.

- Але, Нютик. Приветик еще раз. Я в Инстаграм выкладываю, что свалила в Рим на несколько дней, - наговаривала Юля своей помощнице Исаевой. - Чтобы какие-то там разговоры - не разговоры... Скажи: все сплетни, работала-работала - и поехала отдохнуть в Италию. Я там такие расписные посты делаю, сейчас еще повыкладываю, что, типа, улетела, ставлю геолокацию - Рим, Рим, Рим... На всякий случай, если будут говорить про больницу, скажи: "Какая больница? Она в Риме".

В итоге пиарщица несколько дней уверяла СМИ, что с артисткой все в порядке. Потом, когда скрыть правду уже было невозможно, появилась версия, что Началова приболела: мол, банальная простуда. Звезда и ее помощники, как могли, тянули время...

В своем последнем сообщении артистка собрала всю волю в кулак. Голос дрожал, но Началова говорила твердо:

- Анют! Молчи. Я пишу. Делай официальное заявление, что всегда нормальные люди - перечисляй вот этих всех красиво так и строго... Что человек просто лежит на чекап (регулярное медобследование. - Ред.), проверяется. Угомонитесь, успокойтесь - ничего серьезного не происходит. Ты делаешь официальное заявление. Скажи: съездила в Рим к фониатру, есть чуть-чуть свободного времени, она проходит полное обследование. Все это делают: Меладзе, Гагарина, Лобода... График ненормированный, подтягивает все свои показатели. Обычные гемоглобины, витамины и пятое-десятое. Также бывают боли от каблуков из-за работы. Все вот это подробно, официальное заявление. Пресс-секретарь артистки Юлии Началовой...

Переслушивая эти послания, родители звезды не скрывали слез.

- Я была с ней все время до последней минуты, пока ее не увезли в другую клинику - под аппараты, искусственное дыхание, - призналась мать Юлии Таисия Началова. - Она не понимала, что она уходит. Но ей было тяжело и страшно...

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года, когда ей было всего 38 лет. Увы, за внешней молодостью и красотой звезды скрывался целый букет серьезных болезней: подагра, сахарный диабет. После операции на ноге у знаменитой пациентки открылось кровотечение: она буквально таяла на глазах, и врачам пришлось ввести Началову в медикаментозную кому. Артистка скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

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