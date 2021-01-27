Пелагея наняла детективов, чтобы разыскать миллионы бывшего мужа

Пелагея считает, что бывший муж переписал часть имущества на друзей, чтобы не делить его при разводе. Фото: Instagram.com

Нападающий ЦСКА Иван Телегин и звезда шоу «Голос» Пелагея были счастливы в браке три года. Хоккеист и певица познакомились в одном из столичных ночных клубов. По словам близких артистки, Пелагею не смущало, что она на пять лет старше Телегина. Более того, певицу не смущало и то, что на тот момент рядом с Иваном была беременная Евгения Ноур. После того как Телегин ушел к звезде «Голоса», Евгения родила от него сына Марка, которого хоккеист не оставил без финансовой помощи.

Просит машину для дочки

Когда брак Пелагеи и Телегина внезапно распался (хоккеист ушел от артистки к бизнесвумен Марии Гончар. - Ред.), супруги принялись делить имущество. Вопрос с алиментами уже решен - спортсмен выплачивает бывшей жене на содержание дочери Таисии почти 800 тысяч рублей в месяц. И общение с ребенком у Ивана вроде бы наладилось. Хотя еще недавно адвокаты спортсмена сетовали, что Пелагея мстит Телегину, не дает общаться с дочкой. А тут лед тронулся - Рождество Иван и Пелагея провели вместе с четырехлетней Тасей, чтобы у ребенка не было ощущения неполной семьи.

Однако вопрос по разделу имущества пока еще до конца не решен. Об этом «КП» рассказала близкая подруга хоккеиста.

- На сегодняшний день Ваня отдал Пелагее квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера» и половину денег от проданного Bentley Continental GT, - делится с «Комсомолкой» приятельница спортсмена. - А вот ситуация по загородному дому на Новой Риге еще в процессе решения. Однако Телегин взял на себя содержание дома и погашение ипотечного кредита. Плюс ко всему Ваня выплачивает зарплату няне дочери. Но Пелагея выдвинула новые условия. Она попросила Ивана купить машину для дочери.

На содержание дочки Таисии Иван Телегин выплачивает около 800 тысяч рублей в месяц. Фото: Instagram.com

Обвинила в финансовых махинациях

По рассказам друзей Телегина, Пелагея до сих пор злится, что хоккеист счастлив с новой девушкой, Марией Гончар.

- Пелагея уверена, что Машу подослали друзья Ивана, которым нужны его миллионы. Хотя Маша из состоятельной семьи, ее родители - одни из самых богатых людей Нижневартовска. Просто Маша мягкая и добрая, Ваня устал от деспотизма жены и влюбился в девушку, которая его уважает, прислушивается к его мнению, - говорит подруга хоккеиста.

Как оказалось, Пелагея подозревает, что бывший скрыл от нее миллионы.

- Она обвинила Ваню в финансовых махинациях. Ее мать даже якобы нанимала детективов, чтобы разыскать «спрятанное» имущество Телегина. Такие слухи во всяком случае ходили в спортивной тусовке, - рассказывает приятельница хоккеиста. - Пелагея подозревает, что Иван переписал часть активов на своих друзей. Их даже в суд вызвали с вопросами, откуда у них «Бентли» и прочие материальные блага. Таким образом Пелагея продолжает разыскивать якобы спрятанные активы Телегина, которые сама же на себя и потратила за время брака. Когда они жили с Иваном, Пелагея, со слов Телегина, все свои гонорары переводила матери и ни копейки не вложила ни в машины, ни в дома, ни в квартиры. А она ведь человек не бедный. В списке «Форбс» она фигурирует с ежегодным доходом в 1,5 миллиона долларов.

Сейчас хоккеист живет с новой девушкой, Марией Гончар. Фото: Instagram.com

КСТАТИ

«Устал от ее властности»

- Пелагея, видимо, считает, что их брак с Иваном разрушили его друзья: мол, она им никогда не нравилась, - рассказала «КП» подруга хоккеиста. - Хотя на самом деле Иван ее очень любил, просто она очень властная, ему в какой-то момент стало с ней тяжело под одной крышей. И, судя по всему, эти семейные распри даже после развода еще не скоро утихнут, так как в борьбе за миллионы Пелагея, скорее всего, вполне может шантажировать Ваню общением с дочерью.