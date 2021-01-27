Окошки в мир: Россиянин создал единственный в мире виртуальный музей резных наличников

«Дом с жар-птицами» - один из красивейших в Томске. Фото: Иван ХАФИЗОВ

Тот, кто в детстве хоть раз выбирался из каменных джунглей в деревню, наверняка запомнил главное отличие сельских домов. Окна у них выполняли не только утилитарную функцию, но и эстетическую. Окруженные резными наличниками, они вносили в этот мир немного дополнительной красоты.

Вот этой красоте и посвятил свои жизнь и творчество фотограф Иван Хафизов. Недавно он стал гостем совместной программы Радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (97,2 FM).

А эта изба в поселке Кунара Свердловской области - вся произведение деревянного зодчества. Причем возвели ее не так уж и давно - во второй половине ХХ века. Фото: Иван ХАФИЗОВ

- Понятно, что наличники, как и любая часть деревянного дома, это не просто красивая, но и нужная деталь. Они прикрывают щели между рамой и стеной, - объясняет Иван. - Но во многих местах России они стали настоящими произведениями искусства.

А еще эта архитектурная деталь несла в себе один интереснейший момент.

- Помните новых русских в 90-х? Чем они выделялись? Золотой «Роллекс», 600-й «Мерседес», малиновый пиджак... А вот в XVII - XIX веках тогдашние новые русские - резко разбогатевшие люди - имели только один способ похвастаться личным капиталом. Украсить дом так, чтобы народ ахнул! А какой был способ тогда? Только затейливая резьба - прежде всего на наличниках! Доходило до того, что дом мог стоить две тысячи рублей (колоссальные по тем временам деньги!), а резьба обходилась аж в три!..

Иван Хафизов.

Сотни подобных историй Иван Хавизов узнал, путешествуя по разным уголкам России в поисках уникальных оконных произведений искусства. И если поначалу это было просто увлечение, то сейчас - культурная миссия. Старые дома либо перестраиваются, либо сносятся - то есть исчезают ужасающими темпами. Резные произведения искусства остаются только на фотографиях, коих у автора примерно столько: около 15 тысяч самих наличников и порядка 80 тысяч - наличники с фасадами домов. Только из одной поездки Иван привозит более пятисот фото, а количество поездок в доковидные времена достигало сотни в год!

Так в старину новые русские купцы хвалились своей зажиточностью. Фото: Иван ХАФИЗОВ

- Когда я был только в начале пути, то искал книги по резным наличникам. Оказалось, что ни одного специализированного исследования просто не существует! - удивляется путешественник. - Пришлось самому замахнуться на объемное исследование. Первый том уже увидел свет.

Подобная резьба порой стоила дороже, чем сама жилплощадь. Фото: Иван ХАФИЗОВ

Деньги автор собирает методом краудфандинга. И добрые души находятся - многим небезразлична русская культура. Так же многие помогают и в сборе коллекции - присылают свои съемки деревянной резьбы.

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