«Папа, как я буду жить без тебя?»: Виктория Боня показала записки, которые ее дочь писала смертельно больному отцу

Виктория Боня с дочкой Анджелиной. Фото: Инстаграм.

Год назад Виктория Боня вместе с восьмилетней дочкой Анджелиной обосновалась в Монако. В Монте-Карло она перебралась из-за бывшего мужа. С наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом Боня прожила в гражданском браке семь лет. Последние три года Алекс боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом. В Инстаграме Боня поделилась трогательными записями, которые случайно обнаружила в записной книжке дочки.

Модель показала послания, которые Анджелина писала своему заболевшему отцу.

- Это, конечно, личное, но я покажу. Когда я нахожу в Анджелишкиных записных книжках записки бабушке, папа, маме, я просто… У меня сердце обрывается. «Папа, как же я буду жить без тебя. Ты знаешь, что я тебя очень сильно люблю! Очень люблю тебя». Когда папа болел, она писала ему эти вот записки. Слава Богу, все хорошо, но это очень мило, - рассказала Боня.

Телеведущая показала записки, которые Анджелина писала больному отцу. Фото: Инстаграм.

Первые два года Виктория молчала о болезни бывшего мужа. И только в прошлом году, когда Алексу стало значительно лучше, она решила поделиться этим секретом с поклонниками. Виктория подробно рассказала о симптомах недуга, который мучил Алекса. По ее словам, врачи далеко не сразу смогли поставить ему диагноз. Поэтому модель решила обнародовать подробности болезни в надежде помочь людям с похожими симптомами.

- В течение двух лет Алекс прошел буквально через ад. Он не мог понять, что с ним, ни один доктор не мог поставить ему правильный диагноз, - рассказала тогда Виктория. - Он медленно увядал. И был на волосок от того, чтобы вообще не выздороветь. Он очень сильно похудел, ушел из соцсетей. Мы молились. Каждый раз, когда Анджелина загадывала желание, она мечтала о том, чтобы ее папа поправился. Алекс превратился в скелета.

Алекс после болезни сильно похудел. Фото: Инстаграм.

О том, что с ним происходит, Алекс догадался сам, прочитав о похожих симптомах в Интернете. И только когда он определил, что за болезнь его съедает, ему смогли назначить правильное лечение.

- Сейчас ему лучше. Выглядит здоровым, хотя у него неизлечимая болезнь. У него болезнь Лайма. Клещ поедает мозг, жиры и аминокислоты. Усталость, вялость его преследовали. К счастью, сейчас все позади. Слава Богу. Он до сих пор сидит на строжайшей диете, - со слезами на глазах рассказала Боня.

Весной прошлого года, когда началась пандемия коронавируса, модель вместе с дочкой Анджелиной на два месяца поселилась в доме Смерфита. Экс-супруги вместе провели период самоизоляции. Вика уверяет, что ни о каком воссоединении с Алексом речи не идет, хотя говорит, что всегда будет любить бывшего мужа. Она сохранила хорошие отношения с родственниками Алекса и часто проводит с ними выходные и праздники.

Съехав из дома бывшего мужа, Виктория арендовала шикарную квартиру на побережье Средиземного моря. Главная изюминка жилища модели – огромная терраса, опоясывающая квартиру со всех сторон. Ее размеры впечатляют: 120 квадратных метров, что, по словам Бони, даже больше, чем нужно. Благодаря удачному расположению терраса выходит одновременно и на море, и на горы.

- Летом здесь можно загорать — есть лежаки. Также у меня есть пляж, спускаешься как в замке вниз, минута и ты на пляже уже, - рассказала Боня подписчикам.

Анджелина посещает частную школу в Монако, и Виктория, как примерная мама, ежедневно забирает ее с уроков. По ее словам, ученики крайне редко пропускают занятия, поскольку в элитных школах Монте-Карло за прогулы штрафуют.