Многодетная мама: «Мои дети подросли, но осиротеть им не менее страшно!»

Такой была семья Люды на момент первой публикации, и если бы вы не помогли, младшие дети не помнили бы и лица мамы.

Впервые мы рассказали о беде Люды в публикации «Четверо малышей умоляют спасти от смерти маму!» (КП за 05.07.2013). В то время огромная надежда еще гасила отчаяние. Ведь Гордеевы – просто семья-картинка, как с постера социальной рекламы на тему «борьбы с демографическим кризисом». Не может быть такого, чтобы им не помогли!

Тем более, что изначально наши врачи сильно проштрафились - год не обращали внимания на жалобы женщины, спутали раковую опухоль печени с грыжей, а когда разрезали, была уже третья степень. Должно же быть какое-то чувство ответственности! Но от чиновников никакой реакции и желания помочь не последовало.

Зато публикация вызвала большое сочувствие у читателей. Нашлись добрые спонсоры, и Люду отправили лечиться в Израиль. В тот раз болезнь надолго затаилась и, казалось, ушла навсегда. Но увы, спустя четыре года нам снова пришлось обратиться к вам за помощью. И снова лечение, теперь уже в России. И снова возвращение болезни, еще более скорое, чем в первый раз. И снова ваше участие спасло многодетной маме жизнь. Но, как видите, в этом году грустная история продолжилась…

Люда с сыновьями и дочкой сейчас, и все они по-прежнему нуждаются в маме.

- Как же я, наверное, всем вам надоела, – горько вздыхает Люда, и в ее голосе ни капли кокетства, только тяжкое отчаяние и боль. – Простите… Я снова прошу помочь. Стараюсь продержаться хотя бы до совершеннолетия детей. Конечно, теперь мне меньше сочувствуют, ведь в те первые публикации Виолетта была совсем крохой и даже старшие были еще маленькими. А теперь вон какие здоровенные лбы! И Виолетта – юная барышня. Но это только видимость. По возрасту, по готовности к жизни без матери они еще совсем дети, птенцы неразумные. Если я умру, моей семье придется очень тяжело. Невольно думаю об этом каждое утро и начинаю задыхаться, будто душит кто… И тут же командую себе: «Стоп! Успокойся, нельзя подпускать такие мысли, это грех. Просто иди вперёд!» Вот и иду. Снова к вам. С надеждой…

Последняя операция Люды длилась семь часов, с осложнениями. Еле спасли. Доктора с уважением говорят о ней, как о человеке, который на их глазах побеждает непобедимое неимоверным усилием воли. Но увы, болезнь снова рецидивировала. Снова обнаружили метастазы в лимфоузлах, и один из них передавил вену в ноге. Его необходимо убрать, но оперировать невозможно. Слишком опасно. В таких случаях используют радиотерапию, но в данном случае облучение будет повторным, к тому же опухоль прямо рядом с веной. Чтобы облучить именно то, что нужно, не задев ничего лишнего, необходима более сложная аппаратура, чем та, которой располагают наши врачи. Мало того, нужны специалисты с опытом работы на ней…

- Я обошла все наши больницы, и бюджетные и платные... – вздыхает Люда, - За мой, слишком сложный случай берутся только в Европейском Медицинском Центре. У них есть необходимый аппарат – единственный в нашей стране, позволяющий рассчитать радиооблучение с необходимой точностью - и специалист из Израиля, который умеет на нем работать – доктор Салим Нидаль. Последние обследования показали, что ситуация быстро ухудшается. Врач говорит, что пока он ещё готов взяться, но вообще-то облучение нужно было делать «еще вчера» и больше ни дня тянуть нельзя. И стоит это даже с большой скидкой 3,5 млн рублей. Плюс дорогостоящий анализ и химиотерапия. В нашей семье очень давно работает только муж. Дети стараются помогать всем, чем только могут. Но они учатся и их заработки начнутся еще не скоро…

Недавно от рака умер одноклассник сына Людмилы. Пережив это страшное горе, его родители стараются помочь Гордеевым всем, чем могут, поэтому дают им большую сумму взаймы. Но они далеко не миллионеры и сами нуждаются в деньгах.

- Я влезаю в эти страшные долги, не представляя, чем отдавать – плачет Люда. – Просто пытаюсь выжить любой ценой. Я не могу, не имею права оставить своих детей. Умоляю, помогите мне! Я буду очень благодарна любой сумме.

Телефон: 8(963)675-4046

Номер карты: 4276 3802 6700 1654

Полные реквизиты:

Получатель: ГОРДЕЕВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

Номер счета: 40817810638044706653

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643001

Желаю всем здоровья! И не сталкиваться никому с этой страшной болезнью!!!