Такой сложный иммунитет

Источник фото: Pixabay

Но в том, как работает иммунная система неспециалисту разобраться по-прежнему тяжело. И не мудрено – это одна из самых сложных систем нашего организма. Понимать все тонкости обычному человеку вряд ли нужно, а вот базовые знания пригодятся, ведь с разными инфекциями мы сталкиваемся постоянно.

Иммунитет — это совокупность реакций организма на различные патогены - генетически чужеродные объекты. Ими могут быть бактерии, вирусы, грибки, простейшие, паразиты и даже клетки нашего собственного организма, которые погибли или мутировали, например, в раковые. Иммунная система ведет постоянную войну против вторжения и распространения патогенов, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу и даже не замечаем этого. А наш организм тем временем, разворачивает против «врага» боевые укрепления, создает оружие, отправляет солдат. Подавляющее большинство атак иммунитет отражает, но иногда «враг» оказывается слишком «коварным», и мы заболеваем. Чтобы понять, почему так происходит, нужно разобраться в принципах работы иммунной системы.

Двойная защита

Иммунитет бывает двух типов: врожденный и приобретенный, каждый из которых по-разному реагирует на патогены и создает, таким образом, двухступенчатую систему защиты.

Врожденный иммунитет, как следует из названия, выдается нам с рождения и унаследован человеком от далеких предков. Комплекс реакций врожденного иммунитета сформировался в результате миллионов лет эволюции и сосуществования человека и патогенов. Но реакция эта – стандартная, одинаковая, вне зависимости от того, какой именно антиген попал в наш организм. Можно сказать, что врожденный иммунитет реагирует по принципу «семь бед – один ответ». За это его еще называют неспецифическим.

Стандартная реакция – отнюдь не недостаток, ведь благодаря этому организм не тратит времени на то, чтобы «подстраиваться» под каждого врага. Врожденный иммунитет реагирует практически сразу, и немногим инфекциям удается пройти эту быструю массированную атаку. Патоген чаще всего ликвидируется еще до того, как он успел поразить клетки организма и размножиться, т.е. еще до начала заболевания.

Из чего же состоит система неспецифической защиты?

Во-первых, это физические барьеры: кожа, слизистые оболочки, кислотность внутренних сред организма.

Во-вторых, клетки иммунной системы: макрофаги, лимфоциты и натуральные киллеры, которые опознают и уничтожают «чужаков», вторгшихся в организм.

В-третьих, это особые белки – интерфероны - которые вырабатываются клетками организма и препятствуют размножению вирусов.

Система врожденного иммунитета (клетки иммунной системы и интерфероны) защищает организм от большинства возбудителей, например, гриппа и сезонных ОРВИ. Если она реагирует своевременно и правильно, то заболевание может не наступить вовсе.

Поддерживать иммунитет в рабочем состоянии помогает образ жизни: физическая активность, закаливание, правильное питание, сон и прием витаминов. Кроме того, можно поддерживать выработку организмом интерферонов, для этого существуют специальные препараты. В их основе -научные разработки советских ученых, усовершенствованные с учетом современных технологий. Они подходят как для профилактики в сезон простуд, так и для борьбы с широким спектром вирусных инфекций: различных ОРВИ, гриппа и даже герпеса. Активные вещества этих препаратов вызывают (индуцируют) в организме синтез интерферонов и поддерживают их количество на уровне, достаточном для защиты от инфекций. К таким индукторам интерферонов относится, например, препарат «Кагоцел» и другие часто назначаемые препараты для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа.

Однако, иногда случается так, что при всех усилиях врожденного иммунитета заболевание все-таки наступает. Это значит, что высокопатогенному микроорганизму все же удалось обойти систему защиты человека и начать размножаться. Мы реагируем на это повышением температуры, кашлем, насморком и другими симптомами. При всей неприятности, повышение температуры тела также направлено на борьбу с вирусом, что в конечном итоге приводит к его уничтожению. Кроме того, через несколько дней после заражения на помощь врожденному приходит приобретенный иммунитет. Реагирует он гораздо медленнее, зато уже знает врага в лицо – атакует попавший в организм антиген специфическими, предназначенными именно для него антителами, или иммуноглобулинами – особыми белковыми молекулами.

Таким образом, чтобы в организме развился приобретенный иммунитет к какому-либо патогену, необходимо перенести заболевание. Причем, по словам врачей, чем сложнее человек переносит заболевание, тем более сильный иммунитет у него сформируется. Ко многим болезням приобретенный иммунитет сохраняется практически бессрочно. Например, так называемыми детскими болезнями – ветрянкой, краснухой, корью – человек чаще всего болеет один раз. После этого даже через много лет в крови переболевшего можно выявить антитела к этим вирусам.

В случае тяжелого течения болезни, например, того же коронавируса, нагрузка на организм многократно возрастает. На борьбу с заболеванием организм тратит ресурсы и силы, для него это существенный стресс, который может привести к нарушениям в работе систем. В такой ситуации формируется приобретенный иммунитет к конкретной болезни, но из-за стресса повышается вероятность других заболеваний, растет уровень восприимчивости к ним. Тут вновь подспорьем могут быть индукторы интерферона, которые помогут снизить риски в этот непростой для организма период.

Более приятная альтернатива болезни – вакцинация, при которой в организме также вырабатываются антитела к распространенным и опасным инфекциям. Но вакцины, к сожалению, существуют не от всех болезней. Например, по словам врачей, создавать вакцины от многочисленных вирусов, вызывающих сезонные ОРВИ – бессмысленно. С одной стороны, эти заболевания не настолько опасны, с другой – сезонные вирусы постоянно мутируют, что делает создание вакцины бесполезным и экономически невыгодным, ведь ее пришлось бы обновлять каждый год. Именно так, кстати, поступают с вакциной от гриппа, но тут речь идет только об одном типе вируса.

Исключение – новая коронавирусная инфекция, вакцины от которой в ускоренном порядке разрабатываются, тестируются или уже массово применяются в разных странах мира. Кстати, на этом актуальном примере можно наглядно разобрать работу приобретенного иммунитета.

Некоторые антитела важнее

Все наверняка уже знают, как выглядит коронавирус. Его оболочка представляет собой шар с шипами – это и есть «корона». Главная функция шипов (по-английски – spike) – прикрепляться к рецепторам клеток и обеспечивать проникновение вируса в клетку. Через несколько дней после заражения организм начинает вырабатывать антитела, которые связываются с разными частями оболочки вируса, в том числе и с шипами.

Для борьбы с коронавирусом организм синтезирует три класса антител:

IgA – вырабатываются первыми, в острой фазе заболевания, но обладают низкой специфичностью,

IgM – вырабатываются чуть позже, активно борются с вирусом и сохраняются в крови примерно месяц,

IgG – появляются через 3-4 недели после выздоровления и обеспечивают долгосрочный иммунитет, который, впрочем, в случае COVID-19 сохраняется всего 3-4 месяца.

IgG, как и антитела других классов, вырабатываются к различным частям (антигенам) оболочки вируса. Из всего объема выработанных антител IgG только часть способна блокировать расположенный на шипах вируса S-белок и препятствовать тем самым проникновению вируса в клетку. Именно эти антитела больше всего интересуют врачей.

В частности, на основе частей S-белка созданы все первые вакцины против коронавируса, в том числе и российская Sputnik V, разработанная центром им. Гамалеи. При вакцинации организм начинает вырабатывать не все подряд антитела, а только те, которые наиболее эффективно защищают от вируса. Их называют вируснейтрализующими. По прогнозам, в результате вакцинации они сохранятся в организме до двух лет.

Так что, перефразируя известную старую рекламу, можно сказать, что не все антитела одинаково полезны. Кстати, тест-системы последнего поколения научились распознавать именно вируснейтрализующие антитела. Они носят сложное название «тест-системы на анти-RBD антитела». С помощью таких тестов мониторят поствакцинальный иммунитет у участников тестирования вакцины. Их же врачи рекомендуют сдать через 3-4 недели после выздоровления, тем, кто переболел, чтобы знать, насколько сильный защитный иммунитет выработался. Переболевшим целесообразно делать такие тесты каждые 3-4 месяца, и когда уровень защитных антител сойдет на нет, пройти вакцинацию. В России на основе разработок центра им. Гамалеи такие тест-системы производит фармацевтическая компания «Ниармедик» и предлагает пациентам одноименных клиник.

В этой статье мы разобрали только малую часть работы сложной и многоуровневой системы человеческого иммунитета. Надеемся, что она поможет читателям более ответственно и осознанно подходить к вопросам своего здоровья.