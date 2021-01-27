ММК снизил выбросы в атмосферу в 2020 году

Валовые выбросы загрязняющих веществ на промышленной площадке ПАО «ММК» за год уменьшились на 9,9% (около 20 тысяч тонн), удельные выбросы на тонну продукции – на 4,6%, свидетельствуют операционные результаты ММК. Компания связывает снижение выбросов с работой новой аглофабрики №5, оборудованной системой газоочистных установок, введенной в эксплуатацию в июле 2019 года. Запуск новой аглофабрики помог вывести из строя устаревшую аглофабрику №4.

Останавливаться на достигнутом в ММК не собираются – компания продолжает реализовывать экологические инициативы, которые позволят к 2025 году снизить значение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что соответствует определению «чистый город». Так, в конце декабря 2020 года новые аспирационные установки ввели в работу в цехе «РОФ» горно-обогатительного производства ММК.

Что касается более крупных проектов, следующая инициатива компании, которая должна сократить экологическую нагрузку, – строительство новой коксовой батареи производительностью 2,5 млн тонн кокса в год. Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, «мы выведем из работы пять старых батарей, что позволит нам снизить выбросы бензапирена в 12 раз, формальдегида в 9 раз, и на 20% уменьшить выбросы пыли. Стоимость строительства коксовой батареи оценивается в 60 миллиардов рублей – это, по сути, наши инвестиции в экологию». А уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко после визита на комбинат в декабре 2020 года подчеркнула: «Увидела мощную экологическую программу ММК. В Магнитогорске была лет пять назад и отметила значительные улучшения качества воздуха».

ММК давно уделяет значительное внимание окружающей среде – за период с 1989 года комбинат снизил валовые выбросы в атмосферу в 3,7 раза за счет масштабной модернизации переделов, наиболее сильно влияющих на экологию, и ввода в эксплуатацию новых, более экологичных агрегатов. Отвечая на вопросы по итогам Дня инвестора в декабре, представители компании подчеркнули: «Компания с каждым годом вкладывает все больше средств в проведение природоохранных мероприятий, внедрение инноваций и модернизацию технологий».