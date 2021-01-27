Так и не показала: Волочкова вслед за Бузовой бросила таинственного жениха

Анастасия Волочкова снова свободна. Фото: Instagram.com

Анастасия Волочкова снова одна. Звезда больших и малых театров бросила своего таинственного жениха, которого скрывала от народа два года. Балерина поделилась личной драмой в блоге. Ведь она планировала в ближайшем будущем выйти замуж за своего избранника. Однако судьба распорядилась иначе.

Анастасия Волочкова прямо в День своего рождения, как и Ольга Бузова, рассталась с любимым. Танцовщица посвятила разрыву с женихом целых два поста, подробно описав. что сейчас чувствует.

"Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов, событий и отдыхов нас объединяло. Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала судьба. Потому что я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими", - написала балерина в блоге.

По ее словам, ей, как и многим, свойственно разочаровываться в людях, в их отношениях и поступках. "А на территории поступков слова проигрывают войну... Мне самой в жизни пришлось пройти настоящий путь испытаний, труда, взлетов и падений, противодействий, чинимых препятствий мне и моему творчеству, целой травли, гонений, моральной боли... И я проходила все эти испытания, как воин, с честью и достоинством. И я понимаю и чувствую, что с сильной духом женщиной рядом может быть только мужчина, сильнее ее, могущественнее, благороднее, достойнее и величественнее. По характеру", - пишет звезда.

Она напомнила, что для нее в отношениях с мужчиной никогда не был значим его финансовый достаток. "Я всегда открываю щедро свою душу. И не жалею своей доверчивости, открытости и романтичной своей натуры. Но так получилось, что сердце мое подсказало мне, что нужно многое изменить. И, разочаровавшись, я решила не лгать самой себе... А ведь главный судья жизни - это наша человеческая совесть", - поделилась болью знаменитость.

А потом написала: "Я решила завершить эти отношения. Искренность - очень редкое качество в наши дни... И я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, верю, меня поймут. Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли. Но этот огонь перегорел. В то же время, это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни...".

К сожалению, поклонники так и не смогли увидеть теперь уже бывшего избранника звезды. Анастасия всегда показывала его по частям. Чаще всего в кадре мелькали ноги мужчины в носках и его руки на талии Волочковой.