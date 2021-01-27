Финны приняли извинения Большунова и Вяльбе, но попросили FIS дать оценку этому эпизоду

В воскресенье на финише мужской эстафеты в Лахти произошел инцидент между лидерами сборной России-1 и сборной Финляндии-1, Александром Большуновым и Йони Мяки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«В воскресенье на финише мужской эстафеты в Лахти произошел инцидент между лидерами сборной России-1 и сборной Финляндии-1, Александром Большуновым и Йони Мяки. Перед финишем Большунов ударил Мяки палкой, а после финиша столкнулся с Мяки, сбив его с ног. По этой причине Йони повредил правую руку.

После разбора этой ситуации жюри гонки дисквалифицировало российскую команду из-за неспортивного поведения Александра Большунова.

Российская лыжная ассоциация через своего председателя Елену Вяльбе принесла извинения за инцидент лично президенту Финской лыжной ассоциации и публично через Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS).

Финская лыжная ассоциация заявляет, что Александр Большунов нарушил статью 223.1.1 FIS, которая касается неспортивного поведения. Кроме того, ассоциация утверждает, что подобное поведение никоим образом не является частью зимних видов спорта.

Александр Большунов нарушил статью 223.1.1 FIS, которая касается неспортивного поведения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Мы получили и приняли извинения Российской лыжной ассоциации и Александра Большунова за то, что произошло. Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов, увиденных в воскресенье, которые к лыжам не имеют никакого отношения”, - сказал, президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми.

После расследования Финская лыжная ассоциация направила заявление в FIS, в котором попросила оценить этот эпизод с точки зрения правил и регламента Международной федерации», - говорится на сайте hiihtoliitto.fi.

В то же время Большунов подкрепил свое заявление в в эфире норвежского канала TV2.

— Если что-то подобное повторится, то я буду спокоен. Это было в первый и последний раз. Однако Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, а я показал всем, как не нужно делать после таких случаев, — сказал Большунов.