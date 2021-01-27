«Сверкнула дерзким мини»: Первые фото Максаковой после возвращения в Россию

Мария Максакова вернулась в Россию. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние пять лет оперная певица Мария Максакова проживала в Киеве со своим младшим сыном. Отец ребёнка - депутат Денис Вороненков был убит неизвестными в центре Киева. После этого артистка решила остаться с сыном в Киеве, где все ей напоминало о любимом муже.

Старшие дети певицы остались в России со своим отцом и бабушкой. С ними Мария не теряла связь, общалась. А вот с мамой актрисой Людмилой Максаковой у певицы были натянутые отношения. И сейчас, когда Маша вернулась в Россию, Людмила почему-то не приняла ее.

- Я приехала, а почему я не могу этого сделать. Я свободный человек, меня под замок никто не сажал, - объяснила своё возвращение kp.ru в недавнем интервью Мария.

Однако друг Людмилы Максаковой Стас Садальский поспешил опровергнуть слова Марии.

- Мария была в России в ноябре прошлого года. Сейчас она давно в Киеве. Это журналисты придумывают, что хотят. Зачем-то пишут, что она сейчас приехала. Это все неправда, все врут, - заявил журналу Телепрограмма Садальский.

Однако в распоряжении kp.ru оказались эксклюзивные кадры Марии, сделанные сегодня на тайных съёмках у Бориса Корчевникова. Мария позирует на фото в мини-платье. Артистка выглядит весьма эффектно в алом наряде и на шпильках.

В распоряжении kp.ru оказались эксклюзивные кадры Марии, сделанные сегодня на тайных съёмках у Бориса Корчевникова. Фото: kp.ru

Судя по этим кадрам, можно смело опровергнуть заявление Станислава Садальского. Мария находится в Москве и пока покидать Россию не планирует.