Праздник за пару миллионов: сколько тратят на дни рождения Асмус, Бородина, Утяшева

Кристина Асмус организовала своей Насте праздник с выступлением дрессированных попугаев. Фото: СОЦСЕТИ

Звезды устраивают масштабные празднования дней рождений, несмотря на пандемию. Правда теперь гостей на входе или тестируют на коронавирус, или хотя бы меряют температуру. А аниматоры приезжают на праздник с результатом анализа на COVID-19. Ценник на услуги из-за этого не вырос, так как мероприятий стало меньше – организаторы стараются изо всех сил. Мы заказали те же самые услуги, что и звезды – и составили смету звездного дня рождения.

Дни рождения для наследников звезд

Звезды чаще всего устраивают дни рождения для наследников в семейных ресторанах или в просторных банкетных залах, и пользуются услугами популярного агентства по организации детских праздников. Недавно Кристина Асмус и Гарик Харламов заказывали в этом агентстве 7-летие дочки Насти. Асмус говорит, что буквально за день до дня рождения дочка вместо праздника дома захотела шоу: «Так что пришлось бросить все силы и организовывать праздник в ресторане с декорациями, гостями, тортом на заказ и шоу программой». Были бы деньги – а агентство сейчас может исполнить любой звездный каприз и желание даже за день.

Асмус и Харламов заказали для дочери праздник по принципу «все включено»: агентство обеспечило и декорации, и аниматоров, и шоу, и даже дрессированных животных. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге день рождения Насти Харламовой прошло по любимому сценарию детских звездных праздников. Представление с аниматорами, переодетыми в героев любимых мультиков, фокусы с детьми, программа с дрессированными животными, акробатическое шоу гимнасток, конкурсы и детская бумажная дискотека. Агентство может организовать декорации, сладкий бар и прочие угощения. Чаще всего за основу сценария выбирают квест-путешествие по мотивам мультика или фильма.

Ксения Бородина усилила этот набор выступлением любимого певца своего ребенка – Niletto, который исполнил прямо на импровизированной сцене детского клуба «Любимку» и другие хиты. Вот такой подарок был от ведущей «Дома-2» на 5-летие дочери Теоны. Плясали и дети, и их родители – всего приглашено было около 20 человек. Для родителей накрыли отдельную фуршетную зону.

Ксения Бородина с семьей на дне рождении дочери Теоны — на фоне декораций и торта. А еще на 5-летии девочки пел Niletto. Фото: СОЦСЕТИ

Услугами этого же агентства по организации праздников для своих наследников также пользовались Анна Хилькевич, Полина Гагарина, Юлия Ковальчук и другие звезды.

«Наши артисты, члены команды сейчас проходят 2 раза в неделю тестирование на коронавирус. Мы вам вышлем результаты тесты», - сообщили kp.ru в агентстве, когда мы заказывали у них праздник. На выбор есть разные сценарии с героями фильмов и мультиков – программу, как правило заказывают продолжительностью три часа.

Смета детского дня рождения:

Электронные пригласительные – 3 тыс. руб.

Декорации – от 50 тыс. руб.

Candy bar – 50 тыс. руб. на 20 человек.

Сценарий праздника «Алиса в стране чудес». Алиса, Шляпник – по 4 тыс. руб. в час. Чеширский кот, Белая королева, Белый Кролик – по 6 тыс. руб. в час. Красная Королева – по 8 тыс. руб. в час. Заказ артистов – минимум 2 часа.

Выступление дрессировщиков с животными – от 20 тыс. руб. за 20 минут.

Выступление звезд – от 1,5 млн. руб. (Niletto).

Банкетная комната в семейном ресторане-парке Ксении Бородиной – 1200 руб. за билет на 3 часа. Минимум – 6 билетов.

Банкет без алкоголя – 200 тыс. руб. на 20 родителей.

Итого: от 2 млн. руб.

Праздник для взрослых звезд

Здесь масштабы больше, гулянки дольше, артисты дороже, ну и банкеты с дорогим алкоголем, приличным декором и другими взрослыми «фишками». Организацию доверяют уже «взрослым агентствам», их услуги оцениваются чаще в 20% от сметы праздника. Из-за пандемии появилась статья допрасходов. К примеру, перед входом на празднование дня рождения Тины Канделаки всем гостям делали экспресс-тестирование на коронавирус, оно было организованно еще до зоны вручения подарков. А на недавнем праздновании 35-летия Ольги Бузовой ограничились измерением температуры всех входящих на мероприятие.

Ольга Бузова со своим шикарным тортом. Фото: СОЦСЕТИ

Смета дня рождения звезды:

Аренда – от 400 тыс. руб.

К примеру, Александр Овечкин собирал гостей на свое 35-летие в Москве. Несмотря на пандемию, друзья прославленного хоккеиста прилетали из разных уголков мира. Гостей было много, поэтому арендовали банкетный зал Orion Hall на Мичуринском проспекте площадью 700 квадратных метров. Снять подобные локации можно только полностью и только заплатив 400 тыс. руб. И гуляй хоть сутки! В вип-ресторанах столицы часто закрывают заведения под спецобслуживания без дополнительных взносов, но с условием: заказ на гостя не менее 10 тыс. руб. без спиртного. А вот Надежда Бабкина на аренде зала сэкономила – юбилей праздновала в зале театра «Русская песня», которым руководит народная артистка.

Банкет – от 500 тыс. до 1 млн. руб.

Александр и Анастасия Овечкины с Дмитрием и Еленой Маликовой в 3D зоне. Фото: СОЦСЕТИ

Угощения у звезд всегда шикарные – отборные морепродукты, мясные деликатесы, дорогущий алкоголь. У Ольги Бузовой от черной икры столы ломились уже в банкетной зоне при встрече гостей.

Чаще всего банкет – выездной. Кейтеринг из дорогих ресторанов гарантирует работу официантов, прошедших тестирование на коронавирус, обслуживание банкета всегда в масках. Шикарнейший выездной банкет был у Овечкина. С учетом спиртного и деликатесов в меню, такой праздник на 50 человек тянет почти на миллион рублей. А иногда и дороже.

А вот 35-й день рождения Ляйсан Утяшевой ее муж Павел Воля устроил в ресторане «Шале Березка». Воля заранее сообщил гостям – гулять можно без опасений, так как камеры видеонаблюдения в банкетном зале заклеены. Стоимость блюд в банкетном меню этого ресторана на Рублево-Успенском шоссе не самые высокие для вип-мест. Вот цены: фаланга краба (500 г) – 12000 рублей, салат с камчатским крабом и авокадо (250 г) - 1750 рублей, шашлык ягнятина на косточке (250 г) – 1650 рублей, дикий сибас в соли (2 кг) – 9000 рублей.

Торт – от 200 тыс. руб. за 20 кг

У Ляйсан Утяшевой был самый дорогой декор — из живых цветов. Фото: СОЦСЕТИ

Эксклюзивные торты украшают фигурками звезд и надписями. Чаще всего они напоминают огромные свадебные композиции.

Декор – от 300 до 500 тыс. руб.

Самый модный и шикарный декор был на дне рождения хоккеиста Овечкина, которое организовывало тоже агентство, что и его свадебное торжество. На входе была организована 3D фотозона, зал и столы гостей утопали в живых цветах и других элементах декора.

Выступления звезд – от 2 млн. руб. за артиста

Самая востребованная танцевальная группа «Руки Вверх» - Сергей Жуков развлекал гостей на праздновании дня рождения Ольги Бузовой. У Жасмин концерт давала подруга Любовь Успенская. А у Александра Овечкина ведущими праздника были Лера Кудрявцева и Вячеслав Манучаров, а выступали Дмитрий Маликов и Полина Гагарина. Полина Гагарина, кстати, пела и на недавнем дни рождении тестя хоккеиста бизнесмена Кирилла Шубского. Звезды порой делают скидки семьям, которые их часто приглашают на выступления или «по дружбе». Выступление востребованного артиста на дне рождении коллеги – от 2 до 3 млн. руб.

Итого: от 5 млн. руб.