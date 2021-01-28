"Стоп. Снято. Уводите…": На какие сроки и штрафы "нагуляли" демонстранты 23 января

Поймать тех, кто совершал противозаконные поступки - вопрос времени Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство нападений на сотрудников полиции и Росгвардии во время несанкционированных митингов, которые прошли в России 23 января, попали на видео. Съемки, как в кино, дублируются с разных ракурсов. На столах следователей флешки с записями не только городских камер слежения, но и видео журналистов и даже самих участников нападений. Ведь многие вышедшие «погулять» и «попротестовать» уже успели похвалиться своими выходками в соцсетях.

- Есть фотографии лиц напавших вблизи Сретенского бульвара на сотрудника Росгвардии. Устанавливаются личности тех, кто распылял в лицо сотрудникам правоохранительных органов слезоточивый газ. Задержаны те, кто на Пушкинской площади нанес телесные повреждения сотруднику ОМОНа, - перечисляет официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Не надо забывать, что на форме всех сотрудников, которые работали в этот день на этом митинге были видеорегистраторы, которые также фиксировали все происходящее вокруг. Но кто же убеждал граждан, которые пришли, что вот так можно себя вести?

17 -ЛЕТНИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ?

Призывы в интернете выходить на несанкционированные митинги 23 января уже удивляли открытым радикализмом: "Молотовы, маски, респираторы, биты, ножи и т.д, берите с собой".

- Режьте их, да как угодно," - призывал на форуме оппозиции зарегистрированный под именем ХайльГитлер.

Полицейские задержали 21-летнего ХайльГитлера в Новосибирске. Оказалось, что это Т.Исмаилов. У него в телефоне нашли подробную переписку и нож, которым он собирался "резать и убивать". Провокатор дал признательные показания и уже собирает вещи в следственный изолятор.

После несанкционированных митингов СК России уже возбудил 21 уголовное дело Фото: Иван МАКЕЕВ

- По аналогичной статье следователями расследуются уголовные дела в Татарстане и Ростовской области, - заявила Светлана Петренко.

- Простите, я не хотел, приношу свои извинения сотрудникам правопорядка, сожалею, что так произошло, - оправдывается на оперативной съемке одни из задержанных провокаторов.

- Если человек действительно совершил что-то, угодив под влияние компании, лучше прийти самостоятельно в полицию и дать показания. Вот тогда, такое признание может быть принято следствием во внимание, - объясняют в МВД России.

Другой организатор незаконных митингов Максим Степанов дублировал в интернете подобные призывы: "Сестры, братья, кто идет на митинг обязательно берите с собой молоко, оставляйте паспорта дома, берите маски, прячьте лица".

17-ти летнего советчика уже нашли в Ростове-на-Дону. Все его страницы в соцсетях следователи распечатали для уголовного дела на отдельных листах бумаги и передали экспертам. Юношу ждет суд.

Поймать тех, кто совершал противозаконные поступки - вопрос времени. Во всех крупных городах России работают камеры на распознавание лиц. И медицинские маски этим камерам давно не помеха. Потому тем, кто воспользовался советами Максима Степанова, и на незаконной акции отметился хулиганскими выходками, стоит собирать вещи и ждать гостей в форме. Звонок в дверь может прозвучать в любое время и тем, что надоумил таких, как Степанов. В полиции уверены, что установят и накажут всех, кто участвовал в организации незаконных акций.

Участников митингов ждут совершенно разные статьи: одних будут судить за хулиганские действия, других за нападения на полицейских Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОКА 21 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

- Следственными органами возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года. Установлены подозреваемые по эпизодам противоправных действий в Москве, Петербурге, Приморском крае, Новосибирской области и других регионах. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны в процессуальном порядке, некоторым уже предъявлено обвинение, - уточняет Петренко.

Участников митингов ждут совершенно разные статьи: одних будут судить за хулиганские действия, других за нападения на полицейских, третьих - за повреждение имущества. Наказание за подобные вещи - от 2 до 10 лишения свободы! Такие же сроки, а также серьезные штрафы ожидают фигурантов уголовных дел возбужденных по статьям: "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность" и "призывы к массовым беспорядкам". Эти уголовные дела были заведены еще накануне акций, а потому оперативники и спецслужбы получили возможность фиксировать действия организаторов и провокаторов с помощью спецтехники: прослушки, скрытых камер, биллинга. Все полученные ими материалы скоро станут доказательствами по уголовным делам.

Не надо забывать, что на форме всех сотрудников, которые работали в этот день на этом митинге были видеорегистраторы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полемика пока развернулась лишь по одному странному эпизоду, что имел место на Кубани. Там думают, что делать с 33-летним жителем Краснодара Владимиром Егоровым, который как-то странно воспользовался вниманием жителей города и журналистов. На глазах у толпы мужчина с зеленой челкой совершил акт надругательства над памятником "Кубанскому казачеству": залез на памятник, оголил ягодицы, и стал хлопать себя по ним. За такую выходку Егоров может получить до 5 лет колонии. Но местная общественность просит полицейских передать Егорова на перевоспитание казакам, чтобы те его хорошенько выпороли.

И таких довольно странных граждан, среди участников митинга оказалось довольно много. Их поведение в толпе буквально кричало: "делайте со мной что хотите, у меня есть на руках справка от психиатра".

ИЗБИЕНИЕ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ

Митинги 23 января удивили в первую очередь необъяснимой жестокостью. Жестокостью по отношению к правоохранителям. Молодых людей в толпе специально подбивали на криминал, а от полицейских из-за большого числа в толпе подростков, требовали применять силу особенно аккуратно. И провокаторы от безнаказанности зверели: под вечер уже открыто подбивали молодежь к нападениям на полицию, и сами бросались на бойцов спецназа, что со стороны выглядело каким-то безумием.

Уже можно точно сказать, что придется ответить за свои противоправные действия автолюбителю, который наехал на полицейского в Пресненском районе столицы и гражданину избившему сотрудника Росгвардии на Страстном бульваре.

Привлекут нарушителей порядка, которые пытались блокировать автомобиль спецслужб на Цветном бульваре и повредили его.

Ждет статья жителя Владивостока, который на проезжей части автодороги на улице Светланской, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника управления Росгвардии по Приморскому краю и несколько раз его ударил.

Жителей Петербурга потрясло нападение на Сенатской площади. Там один из обвиняемых в ответ на замечание сотрудника ГИБДД нанес ему сильный удар кулаком в лицо, от которого полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, хулиган ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать. Говорят, что и этот хулиган скоро будет бегать исключительно в прогулочном дворике по расписанию.

- Аналогичный факт установлен в Калуге, где один из присутствовавших на подобной акции нанес удар в лицо сотруднику полиции. В Липецке и Владимире также установлены два хулигана, которые распылили слезоточивый газ в лицо сотрудникам полиции, - констатируют в МВД России.

В полиции уверены, что установят и накажут всех, кто участвовал в организации незаконных акций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГО ОШТРАФУЮТ НА 700 000 РУБЛЕЙ

О коронавирусе вообще участники митингов и вовсе забыли.

Штрафы до 700 000 рублей получат те участники несанкционированных митингов, которые с установленным у них диагнозом «коронавирус" отправились на "протесты".

- Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали реальную угрозу распространения короновирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом данного заболевания. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно- эпидемиологических правил", которая предусматривает лишение свободы до 2 лет, - заявила представитель МВД России Ирина Волк.

Кстати, если потом выяснится, что по вине нарушителей кто-то заболел и умер, то такая "самоизоляция" в колонии может продлится до 7 лет.

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