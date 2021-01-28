«Возьму его измором!»: Филипп Киркоров снова будет штурмовать «Евровидение»

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ещё в октябре Филипп Киркоров вышел в свет с эффектной блондинкой из Молдовы Наталией Гордиенко.Тогда все гадали - кто эта яркая дама. Как оказалось, певица. Ее заметил сам король российской поп-сцены и взялся продюсировать на конкурсе «Евровидение». В прошлом году из-за коронавируса поездка отменилась, теперь команда Киркорова затеяла новый крестовый поход на евросмотр.

- Готовим выступление Наташи, талантливой русской девушки, которая будет представлять Молдову на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, - говорит Филипп Киркоров.

Наталия известна в России, как победительница «Новой волны».

- Поэт Михаил Гуцериев написал потрясающую сексуальную песню. И я думаю красавица Наташа Гордиенко ее прекрасно исполнит и имя Михаила Гуцериева впервые прозвучит на сцене «Евровидения». Ну, а моя мечта, чтобы Наташа спела там свою песню три раза. Как победитель!

Кстати, Киркоров и сам в далекие 90-е выступал на этом песенном смотре с балладой «Вулкан». Правда в те года конкурс был не особо известен в России и на подготовку Филиппу дали чуть ли не сутки. Видимо, поэтому тогда победы не случилось. Хотя песня была яркая.

- Все вы знаете моё особое отношение к конкурсу «Евровидение», который мне в своё время принёс только 17-ое место, - вспоминает Филипп. - Но я решил отомстить, сказал себе, что возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю! И практически все время я там в шаге от победы. То с Лорак второе место, то с Колдуном шестое место, то с Лазаревым был близок к триумфу...

Для меня это некий адреналин.

Я выступал под разными флагами: под украинским, под греческим, под азербайджанским. Это не значит, что я не патриот. Я и под российским флагом стоял, когда Дима Билан занял второе место. И с сестрами Толмачевыми в самый тяжелый для России период отношения Запада к нам, когда девочек освистывали. Самая яркая эмоция на Евровидении – с Ани Лорак в 2008 году в Сербии и лучшее выступление Сергея Лазарева. И сейчас я подготовлю участника из дружественной нам страны на том уровне, как всегда это делаю. Надеюсь, что выступление Наташи произведет впечатление и она займет достойное место.

Напомним, выступления на «Евровидении» Ани Лорак, Димы Колдуна, Сергея Лазарева, группы «Доредос» и других артистов, которых продюсировал Киркоров, вошли в историю, как самые яркие постановки «Евровидения». Да, и хиты, написанные Киркоровым для этого конкурса, до сих звучат в европейских клубах.

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