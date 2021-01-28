Коронавирус стал заразнее: главный инфекционист Минздрава перечислил пути передачи

Какими же путями на самом деле чаще всего передается ковид-инфекция? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть 1.

В Китае, который, как считается, победил эпидемию, недавно было объявлено, что источником новой вспышки COVID-19 могут стать... продукты. Как сообщают зарубежные СМИ, в образцах мороженого на основе сухого молока и сыворотки из Новой Зеландии и Украины обнаружили частицы вируса, которые, по мнению местных специалистов, могут представлять опасность.

С другой стороны, многие помнят заявление немецкого исследователя Штреека, который уверял, что в домах больных даже на дверных ручках жизнеспособного вируса нет. Какими же путями на самом деле чаще всего передается ковид-инфекция? Сейчас это особенно актуально в связи с появлением штаммов повышенной заразности, британского и южноафриканского. Волнующий многих вопрос мы задали главному внештатному специалисту по инфекционным болезням Минздрава России, доктору медицинских наук Владимиру Чуланову.

- Вы привели два совершенно противоположных примера, - говорит эксперт. - Скорее всего, истина находится посередине. Мы не отрицаем того, что контактно-бытовой путь (через предметы и поверхности. - Ред.) присутствует. Этот факт подтвержден для многих респираторных вирусов, в том числе для SARS-CoV-2. Он действительно может оставаться на предметах, сохраняя жизнеспособность, по данным исследований до трех суток. При контакте с инфицированными поверхностями человек рискует перенести себе вирус на слизистые оболочки, что приведет к заражению. Однако совершенно очевидно, что этот путь не является основным. Безусловно, главный путь передачи коронавируса - воздушно-капельный. Контактно-бытовой по оценкам экспертов может составлять порядка 10% случаев.

- Ну это все-таки немало - если каждый десятый будет заражаться через прикосновения к предметам. На ваш взгляд тщательная санитарная обработка продуктов и вещей, купленных в магазине, нужна?

- Если мы покупаем продукты с доставкой на дом через несколько суток, то внутри упаковки, скорее всего, жизнеспособного вируса уже не остается. Если мы покупаем в магазине овощи, фрукты, то моем их в теплой воде, этого достаточно (вирус удаляется механически - смывается. - Ред.). В остальных случаях упаковку снимаем и выбрасываем - этого тоже достаточно.

Вирусам в принципе свойственна быстрая эволюция, то есть накопление мутаций. И в том, что появляются новые варианты SARS-CoV-2, нет ничего особенного и сенсационного. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОБЛЕГЧЕНИЕ НАСТУПИТ К КОНЦУ ВЕСНЫ

- Владимир Петрович, с одной стороны, у нас стартовала массовая вакцинация, с другой стороны, в России уже появился британский штамм, которым легче заразиться и перезаражать других. Могли бы вы дать прогноз: как будет дальше развиваться ситуация, исходя из этих факторов?

- Сначала о разных штаммах. Первое, что нужно знать: вирусам в принципе свойственна быстрая эволюция, то есть накопление мутаций. И в том, что появляются новые варианты SARS-CoV-2, нет ничего особенного и сенсационного.

При этом появление нового штамма не означает, что вирус меняется полностью. На сегодня те варианты, которые изучены, очень сходны по своей поверхностной структуре. А это означает, что все вакцины, которые были разработаны для профилактики коронавируса, по-прежнему остаются эффективными на данный момент. И массовая вакцинация позволит справиться как с ранее известными вариантами вируса, так и с новыми.

В то же время повышенная контагиозность новых штаммов делает прививки еще более важными. Мы сейчас должны предпринять все усилия, чтобы вакцинировать максимальное число граждан для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

- Когда можно рассчитывать на приостановку, замедление темпов распространения инфекции?

- Думаю, речь идет о нескольких месяцах. В России с 18 января началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Сегодня любой человек может привиться, записавшись через портал «Госуслуги». Большое количество вакцины поступает в регионы. Уже с января в России ежемесячно выпускаются миллионы доз. Поэтому я надеюсь, что к концу весны будет привита существенная часть взрослого населения, и это позволит эффективно повлиять на эпидемический процесс.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов

ОСОБАЯ ТЕМА

Не ковидом единым

Еще одна сторона эпидемии – медпомощь пациентам с другими заболеваниями, особенно хроническими, которые могут приводить к тяжелым ухудшениям, если пустить болезнь на самотек.

- Владимир Петрович, вы известны как специалист международного уровня по вирусным гепатитам, являетесь экспертом Европейского регионального бюро ВОЗ по гепатиту В и лабораторной диагностике. Как выглядит сегодня ситуация с заболеваниями печени?

- Вирусные гепатиты по-прежнему остаются очень серьезной проблемой и в мире в целом, и у нас в стране. Реальная смертность от таких заболеваний довольно высока, хотя, мы ее, может быть, не сразу видим. Потому что это смертность от цирроза, рака печени, которая попадает в статистику не как инфекционная патология. Человек, скончавшийся от рака печени, регистрируется как умерший от онкологического заболевания. А то, что этот рак печени наступил вследствие инфицирования вирусом гепатита С, в статистике не учитывается.

Мы провели оценочные исследования и увидели, что от неблагоприятных исходов хронических гепатитов В и С в России погибает ежегодно от 25 до 30 тысяч человек. Необходимо прилагать усилия для снижения смертности от вирусных гепатитов. К счастью, уже есть эффективные инструменты, чтобы справиться с этой проблемой. Были разработаны препараты против гепатита С, которые позволяют более чем в 95% случаев полностью избавляться от вируса. Пациенты могут получать их в рамках региональных программ либо в рамках обязательного медицинского страхования. Но пока оба механизма используются недостаточно эффективно. Важно работать над расширением доступности лекарств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем отличаются российские вакцины и может ли вакцинированный болеть COVID-19: рассказал главный инфекционист Минздрава

Как будет решаться вопрос о распределении разных вакцин и о многом другом авторитетный эксперт Владимир Чуланов рассказал для читателей «Комсомолки» (подробности).