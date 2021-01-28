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Коронавирус Covid-19

Коронавирус стал заразнее: главный инфекционист Минздрава перечислил пути передачи

Также профессор Владимир Чуланов оценил, в какие сроки эпидемия в России может пойти на спад
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Какими же путями на самом деле чаще всего передается ковид-инфекция?

Какими же путями на самом деле чаще всего передается ковид-инфекция?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть 1.

В Китае, который, как считается, победил эпидемию, недавно было объявлено, что источником новой вспышки COVID-19 могут стать... продукты. Как сообщают зарубежные СМИ, в образцах мороженого на основе сухого молока и сыворотки из Новой Зеландии и Украины обнаружили частицы вируса, которые, по мнению местных специалистов, могут представлять опасность.

С другой стороны, многие помнят заявление немецкого исследователя Штреека, который уверял, что в домах больных даже на дверных ручках жизнеспособного вируса нет. Какими же путями на самом деле чаще всего передается ковид-инфекция? Сейчас это особенно актуально в связи с появлением штаммов повышенной заразности, британского и южноафриканского. Волнующий многих вопрос мы задали главному внештатному специалисту по инфекционным болезням Минздрава России, доктору медицинских наук Владимиру Чуланову.

- Вы привели два совершенно противоположных примера, - говорит эксперт. - Скорее всего, истина находится посередине. Мы не отрицаем того, что контактно-бытовой путь (через предметы и поверхности. - Ред.) присутствует. Этот факт подтвержден для многих респираторных вирусов, в том числе для SARS-CoV-2. Он действительно может оставаться на предметах, сохраняя жизнеспособность, по данным исследований до трех суток. При контакте с инфицированными поверхностями человек рискует перенести себе вирус на слизистые оболочки, что приведет к заражению. Однако совершенно очевидно, что этот путь не является основным. Безусловно, главный путь передачи коронавируса - воздушно-капельный. Контактно-бытовой по оценкам экспертов может составлять порядка 10% случаев.

- Ну это все-таки немало - если каждый десятый будет заражаться через прикосновения к предметам. На ваш взгляд тщательная санитарная обработка продуктов и вещей, купленных в магазине, нужна?

- Если мы покупаем продукты с доставкой на дом через несколько суток, то внутри упаковки, скорее всего, жизнеспособного вируса уже не остается. Если мы покупаем в магазине овощи, фрукты, то моем их в теплой воде, этого достаточно (вирус удаляется механически - смывается. - Ред.). В остальных случаях упаковку снимаем и выбрасываем - этого тоже достаточно.

Вирусам в принципе свойственна быстрая эволюция, то есть накопление мутаций. И в том, что появляются новые варианты SARS-CoV-2, нет ничего особенного и сенсационного.

Вирусам в принципе свойственна быстрая эволюция, то есть накопление мутаций. И в том, что появляются новые варианты SARS-CoV-2, нет ничего особенного и сенсационного.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОБЛЕГЧЕНИЕ НАСТУПИТ К КОНЦУ ВЕСНЫ

- Владимир Петрович, с одной стороны, у нас стартовала массовая вакцинация, с другой стороны, в России уже появился британский штамм, которым легче заразиться и перезаражать других. Могли бы вы дать прогноз: как будет дальше развиваться ситуация, исходя из этих факторов?

- Сначала о разных штаммах. Первое, что нужно знать: вирусам в принципе свойственна быстрая эволюция, то есть накопление мутаций. И в том, что появляются новые варианты SARS-CoV-2, нет ничего особенного и сенсационного.

При этом появление нового штамма не означает, что вирус меняется полностью. На сегодня те варианты, которые изучены, очень сходны по своей поверхностной структуре. А это означает, что все вакцины, которые были разработаны для профилактики коронавируса, по-прежнему остаются эффективными на данный момент. И массовая вакцинация позволит справиться как с ранее известными вариантами вируса, так и с новыми.

В то же время повышенная контагиозность новых штаммов делает прививки еще более важными. Мы сейчас должны предпринять все усилия, чтобы вакцинировать максимальное число граждан для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

- Когда можно рассчитывать на приостановку, замедление темпов распространения инфекции?

- Думаю, речь идет о нескольких месяцах. В России с 18 января началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Сегодня любой человек может привиться, записавшись через портал «Госуслуги». Большое количество вакцины поступает в регионы. Уже с января в России ежемесячно выпускаются миллионы доз. Поэтому я надеюсь, что к концу весны будет привита существенная часть взрослого населения, и это позволит эффективно повлиять на эпидемический процесс.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов

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Не ковидом единым

Еще одна сторона эпидемии – медпомощь пациентам с другими заболеваниями, особенно хроническими, которые могут приводить к тяжелым ухудшениям, если пустить болезнь на самотек.

- Владимир Петрович, вы известны как специалист международного уровня по вирусным гепатитам, являетесь экспертом Европейского регионального бюро ВОЗ по гепатиту В и лабораторной диагностике. Как выглядит сегодня ситуация с заболеваниями печени?

- Вирусные гепатиты по-прежнему остаются очень серьезной проблемой и в мире в целом, и у нас в стране. Реальная смертность от таких заболеваний довольно высока, хотя, мы ее, может быть, не сразу видим. Потому что это смертность от цирроза, рака печени, которая попадает в статистику не как инфекционная патология. Человек, скончавшийся от рака печени, регистрируется как умерший от онкологического заболевания. А то, что этот рак печени наступил вследствие инфицирования вирусом гепатита С, в статистике не учитывается.

Мы провели оценочные исследования и увидели, что от неблагоприятных исходов хронических гепатитов В и С в России погибает ежегодно от 25 до 30 тысяч человек. Необходимо прилагать усилия для снижения смертности от вирусных гепатитов. К счастью, уже есть эффективные инструменты, чтобы справиться с этой проблемой. Были разработаны препараты против гепатита С, которые позволяют более чем в 95% случаев полностью избавляться от вируса. Пациенты могут получать их в рамках региональных программ либо в рамках обязательного медицинского страхования. Но пока оба механизма используются недостаточно эффективно. Важно работать над расширением доступности лекарств.

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